Rennes : Martin Terrier prolonge jusqu'en 2026

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Malgré plusieurs grosses offres en provenance de Premier League, Martin Terrier a prolongé son contrat avec le Stade Rennais jusqu'en 2026.

« C’était important de pouvoir garder notre meilleur buteur de la saison passée et de s’appuyer sur un noyau dur pour continuer à progresser. C’est une nouvelle saison qui commence pour lui. Il a ouvert son compteur ce week-end et j’espère qu’il reproduira ce qu’il a su faire la saison passée. Depuis 2 ans, il a beaucoup grandi, gagné en maturité et montré des choses assez incroyables. C’est un joueur qui s’est aussi libéré, qui avait besoin de se sentir dans un contexte favorable pour pouvoir évoluer. Tout est réuni à Rennes pour qu’il soit très performant comme il l’est actuellement. S’il continue comme ça, il peut prétendre à des objectifs encore plus importants parce qu’il en a les capacités. Le club est particulièrement heureux de pouvoir encore compter sur Martin », s’est réjoui Florian Maurice, directeur technique du club breton.