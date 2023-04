Rennes : Génésio démonte une sale rumeur sur son ami

Dans : Rennes.

Par Mehdi Lunay

Alors que le Stade Rennais 6e se bat pour aller en coupe d'Europe, la presse fait état de tensions dans la direction rennaise. Bruno Génésio serait fâché avec Florian Maurice sur le mercato. L'entraineur rennais est venu démentir cela et soutenir son vieil ami de l'OL.

Après le conte de fées de la saison passée, Rennes subit un violent réveil en 2023. En 2021-2022, le Stade Rennais finissait quatrième de Ligue 1, passant proche de la Ligue des champions. Le jeu rennais séduisait tout le monde, au point de faire élire Bruno Génésio meilleur entraîneur de Ligue 1. Un an plus tard, les choses ont bien changé. Rennes peine à enchaîner les résultats, ayant perdu 11 fois cette saison dont 8 fois en 2023. Les joueurs rennais déçoivent, cadres anciens mais surtout nouvelles recrues.

Maurice est son ami, Génésio ne peut être fâché avec lui

La tension devient croissante sur le terrain, Bruno Génésio n'hésitant pas à bousculer ses joueurs contre-performances après contre-performances. Toutefois, à en croire plusieurs médias, cette tension serait parvenue jusqu'en coulisses. Elle viendrait même fragiliser la vieille amitié lyonnaise entre l'entraîneur Bruno Génésio et le directeur sportif Florian Maurice. Le dernier mercato ne passerait tout simplement pas chez le coach rennais. Mais, ce dernier n'a pas apprécié cette rumeur et l'a fait savoir publiquement.

En conférence de presse ce vendredi, Bruno Génésio a totalement nié être en conflit avec Florian Maurice, rappelant que ce dernier était un ami avant d'être un collègue de travail. « J’entends beaucoup de choses sur ce qui se passerait entre Flo et moi. C’est faux, archi-faux. Avant d’être la personne qui m’a fait venir ici et d’être mon directeur sportif, Flo est d’abord mon ami. C’est un vrai privilège pour un entraîneur comme moi. J’ai quelques valeurs dans la vie. L’amitié et la fidélité sont supérieurs au football chez moi. […] Il n’y a pas l’ombre d’un problème entre Flo et moi. Je ne sais pas d’où on a pu sortir ça », a t-il lâché tout en confirmant avoir eu quelques petits désaccords avec son directeur sportif. Un démenti formel qui pourrait vite se heurter à la réalité du terrain. Si Rennes finit mal la saison, la relation entre les deux hommes risque naturellement d'en pâtir.