Officiel : Rennes grille tout le monde et recrute Guitane

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 2, Ligue 1.

Le Stade Rennais a très tardivement confirmé le recrutement de Rafik Guitane, milieu de terrain offensif du Havre et qui intéressait beaucoup de monde, notamment Lyon. L’international U19 a signé un contrat jusqu’en 2022 avec le club breton, mais restera en prêt avec le club de Ligue 2 jusqu’à la fin de la saison. Le montant du transfert pourrait atteindre les 10 ME.

« Je suis vraiment très heureux que Rafik ait choisi le Stade Rennais F.C. et ce malgré une concurrence très forte. Joueur offensif de talent avec un profil rare, Rafik intègrera l’effectif professionnel à partir de la saison prochaine puisqu’il terminera cette saison au sein de son club formateur. Je remercie également le HAC et son Président, Vincent Volpe qui a rendu l’arrivée de Rafik au Stade Rennais F.C. possible », a expliqué le président rennais Olivier Letang.