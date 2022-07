Officiel : Mathys Tel quitte Rennes et signe au Bayern

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Dans un bref communiqué publié ce mardi midi sur son site officiel, le Stade Rennais a confirmé le départ de son jeune attaquant Mathys Tel (17 ans) au Bayern Munich.

« Formé à l’Académie Rouge et Noir, Mathys Tel est transféré au Bayern Munich. De la génération 2005, l’attaquant sacré champion d’Europe des moins de 17 ans en juin dernier a participé à 10 matchs sous le maillot rennais en tant que joueur professionnel. Le Stade Rennais F.C. te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière Mathys » écrit le Stade Rennais dans son communiqué officiel. Le départ de l’attaquant français de 17 ans au Bayern Munich va rapporter plus de 30 millions d’euros au club breton.

Le Bayern Munich a également officialisé la venue de Mathys Tel. Sur le site officiel du club bavarois, le directeur sportif Hasan Salihamidžić s'est montré très élogieux envers l'ex-attaquant rennais.« Mathys Tel est l'un des plus grands talents d'Europe, un attaquant très rapide, techniquement fort et polyvalent. Avec les U17 de la France, il est devenu champion d'Europe cette année en tant que capitaine de l'équipe. Nous le surveillons depuis longtemps et avons maintenant réussi à le convaincre de franchir ses prochaines étapes importantes avec nous à Munich. Nous en sommes fiers car il y avait beaucoup de clubs qui voulaient le signer. Le développement d'un jeune joueur aussi extraordinaire est un projet passionnant pour nous tous » a lancé le directeur sportif du Bayern Munich.