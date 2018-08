Officiel : M'Bbaye Niang signe à Rennes

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Le Stade Rennais a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi la signature de M'Baye Niang sous forme de prêt avec option d'achat.

« Le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer l’arrivée dans ses rangs de l’attaquant franco-sénégalais M’Baye Niang. L’ancien avant-centre du Stade Malherbe de Caen est prêté, avec option d’achat, par le club italien du Torino FC. Prodige de la formation caennaise, M’Baye Niang effectue ses premiers pas en Ligue 1 à l'âge de 16 ans et 4 mois. Des débuts prometteurs qui attirent l’attention des sélectionneurs des Équipes de France jeunes et des plus grands clubs européens. En 2012, le natif de Meulan-en-Yvelines choisit de s’engager avec les Rossoneri du Milan AC, club avec lequel il disputera trois matchs de Champion’s League et deux matchs d’Europa League. Il sera ensuite prêté successivement au Montpellier HSC, au Genoa puis à Watford avant d’être transféré au Torino où il retrouve le plaisir de jouer (26 matchs – 4 buts). Des sensations retrouvées qui lui ouvrent les portes du Mondial en Russie. Grand artisan de la victoire du Sénégal face à la Pologne (victoire 2-1), il est devenu le premier buteur sénégalais en Coupe du monde, depuis 2002. Au total, c’est avec un bagage de 107 matchs (17 buts) en Série A que l’international âgé de 23 ans signe son retour en France », rappelle le Stade Rennais dont le mercato est pour le moins copieux.