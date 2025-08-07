Officiel ‍: Kazeem Olaigbe quitte Rennes et file en Turquie

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

Ce qui devait arriver arriva. Écarté des derniers entrainements par Habib Beye, Kazeem Olaigbe avait été invité par son entraineur et sa direction à se trouver une porte de sortie, lui faisant ainsi comprendre qu'il n'avait aucun avenir au Stade Rennais.

Et alors qu'un transfert vers la Turquie était dans les tuyaux, le club breton a officialisé la nouvelle. L'international Espoirs belge s'est définitivement engagé avec Trabzonspor, septième de SüperLig la saison dernière. Un transfert qui peut surprendre car Kazeem Olaigbe portait les couleurs rennaises depuis le mois de février dernier seulement. Les 10 matchs auxquels il a participé n'ont apparemment convaincu personne de le conserver chez les Rouge et Noir.

Kazeem Olaigbe, international espoir belge, a rejoint ce jeudi le club de Trabzonspor ✍️



Bonne chance Kazeem pour cette nouvelle aventure en Turquie ! pic.twitter.com/cjyCxrrWcw — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 7, 2025

Dans le communiqué officiel, le Stade Rennais n'a d'ailleurs transmis aucune information au sujet du montant du transfert. Toutefois, les dernières informations parues dans la presse indiquaient que la direction du club breton allait récupérer sa mise de départ, soit environ 5 millions d'euros.