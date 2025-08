Mourinho le vire, Rennes fonce sur un ancien de l'OM

Dans : Rennes.

Indésirable à Fenerbahçe après un prêt aux Etats-Unis, Cengiz Ünder n’entre plus dans les plans de José Mourinho. De quoi susciter la convoitise du Stade Rennais, qui n’a pas oublié à quel point le Turc avait flambé à l’OM.

Très actif depuis le début du mercato, le Stade Rennais s’est pour l’instant contenté de renforcer son secteur défensif avec les signatures de Valentin Rongier, Lilian Brassier, Quentin Merlin et Przemyslaw Frankowski pour un total de 30 millions d’euros. Le club breton doit maintenant passer à la phase 2 de son recrutement, avec la signature de plusieurs joueurs dans un secteur offensif bien trop limité pour le moment aux yeux de l’entraîneur Habib Beye. L’ancien consultant de Canal+ s’apprête en plus à perdre Arnaud Kalimuendo, très courtisé et dont le départ fait peu de doutes.

Rennes tente le coup Cengiz Ünder

Rennes doit absolument passer la seconde pour se renforcer en attaque et selon TransferFeed, une belle piste est creusée par l’état-major breton en Turquie. Le média nous apprend que le pensionnaire du Roazhon Park est très intéressé par Cengiz Ünder. Indésirable à Fenerbahçe, où il a été prêté aux Etats-Unis lors de la seconde partie de saison, l’ancien ailier droit de l’Olympique de Marseille n’a pas été inscrit par José Mourinho sur la liste transmise à l’UEFA pour disputer la coupe d’Europe. Un signal fort afin de faire comprendre à Cengiz Ünder qu’il doit trouver un nouveau club.

Rennes est sur le coup au même titre que Gérone et Bologne. En fin de contrat en juin 2027, celui qui avait brillé sous les ordres d’Igor Tudor à Marseille est valorisé à près de 7 millions d’euros. A ce prix, c’est une belle affaire que Rennes peut réaliser avec un international turc de seulement 28 ans, qui dispose déjà d’une belle expérience en Europe et en Ligue 1. Reste simplement à voir si le natif de Balikesir sera enclin à revenir en France dans un club non-qualifié pour la coupe d’Europe, un élément qui sera décisif pour savoir si Rennes a ses chances ou pas dans ce dossier.