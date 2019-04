Mercato : Rennes promet de ne pas faire pas cette erreur du PSG

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1, PSG.

Vainqueur de la Coupe de France samedi soir face au Paris Saint-Germain, le Stade Rennais a obtenu son billet pour la Ligue Europa.

Qui dit Coupe d’Europe, dit forcément mercato ambitieux du côté de la Bretagne, où l’on aura forcément la volonté de confirmer cette belle saison, avec quelques renforts pour l’effectif de Julien Stéphan. Néanmoins, il n’y aura pas de folie à Rennes, comme l’a confirmé Olivier Letang, lequel a rappelé à tout le monde que le fair-play financier ne concernait pas que le Paris Saint-Germain…

Rennes veut faire attention au fair-play financier

« Ce n’est pas le moment de parler de la saison prochaine. C’est encore le moment de savourer cette Coupe. On veut savourer avec toute notre communauté. Il y a des règles, on a rencontré un club hier, le PSG, qui est confronté au fair-play financier. Il y a le fair-play financier, la DNCG. On ne peut pas dépenser l’argent qu’on ne génère pas. Le Stade Rennais ne fait pas exception à la règle » a confié l’ancien dirigeant du Paris Saint-Germain, qui calme déjà tout le monde au sujet du mercato. Rennes sera ambitieux et actif, mais ne tombera pas dans la folie malgré ce succès en finale de Coupe de France.