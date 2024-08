Le Stade Rennais officialise la signature de Mikayil Faye

Dans : Rennes.

Par Adrien Guyot

Rennes s’offre un défenseur central. Le club breton a confirmé ce dimanche avoir signé le jeune Mikayil Faye (20 ans), qui arrive en provenance du FC Barcelone. Le SRFC a déboursé plus de 10 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur sénégalais et vient renforcer un poste qui était orphelin des départs d’Arthur Theate et Jeanuël Belocian. Il s’agit de la septième recrue pour le Stade Rennais depuis l’ouverture du mercato.