L1 : Umtiti recalé par Rennes sur le gong ?

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central au mercato, le Stade Rennais s’est penché sur la situation de Samuel Umtiti.

Après avoir ficelé la venue de Steve Mandanda, le Stade Rennais va-t-il accueillir un deuxième champion du monde en la personne de Samuel Umtiti ? Lancé à la recherche d’un voire deux défenseurs centraux lors de ce mercato estival, le club breton a approfondi la piste menant à l’ex-Lyonnais, actuellement au FC Barcelone. Mais à en croire le journal Ouest-France, la piste Samuel Umtiti divise à Rennes, où l’entraîneur Bruno Genesio est favorable à la venue d’un joueur qu’il a connu à l’OL tandis que le directeur sportif Florian Maurice est beaucoup plus prudent en raison des pépins physiques à répétition dont Samuel Umtiti a été victime depuis près de cinq ans maintenant. Au terme de la séance d’entraînement de jeudi, Bruno Genesio a d’ailleurs évoqué ce dossier publiquement. Et il semblerait que Samuel Umtiti pourrait être recalé par Rennes alors que sa signature en Bretagne était imminente.

Genesio aimerait recruter Umtiti, mais...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samuel Umtiti (@samumtiti)

« Tous les joueurs qui correspondent au profil que l’on recherche m’intéressent. Forcément, c‘est un joueur que j’apprécie beaucoup, que j’aime beaucoup. Il y a des interrogations, comme vous le savez, sur son état physique pour l’instant. J’ai eu des échanges avec lui qui m’ont rassuré. Mais pour juger, c’est le terrain qui nous le dira. On fait le point régulièrement. Je comprends que pour le club, ça puisse être quelque chose qui freine le dossier. Quand il y a des gens qui travaillent dans un domaine qui voient une multitude de matches, qui analysent une multitude de données, c’est normal de leur faire confiance pour le recrutement, car ce n’est pas mon travail premier. Soit on a un fonctionnement, on s’y tient et on le respecte, soit on ne le fait pas, mais ça ne sert à rien d’avoir un organigramme bien défini » a lancé Bruno Genesio, qui se pliera aux décisions de sa direction et notamment de Florian Maurice. Mais qui aimerait pouvoir compter sur le renfort de Samuel Umtiti à Rennes dans les jours à venir.