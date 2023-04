L1 : Rennes gagne, Bruno Genesio avertit ses joueurs

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Malmené par Angers ce dimanche après-midi, Rennes a fini par l’emporter (4-2) mais s’est fait de grosses frayeurs.

Profitant de la défaite de Monaco plus tôt dans l’après-midi face à Montpellier, le Stade Rennais s’est rapproché de l’Europe ce dimanche grâce à son succès face à Angers. Une victoire précieuse puisque les Bretons restent à trois points de Lille mais reviennent à cinq unités de l’ASM. Néanmoins dans le jeu, la prestation de Rennes n’a pas totalement convaincu l’entraîneur Bruno Genesio. S’il a apprécié le jeu avec ballon de son équipe, le coach breton a mis ses joueurs en garde en raison des errements défensifs constatés ce dimanche face à la lanterne rouge du championnat.

« Une victoire n'est jamais inquiétante. Mais on a conscience qu'on aurait dû faire beaucoup mieux. Offensivement, on marque quatre buts, on se crée des occasions mais il est complètement anormal de subir autant d'occasions contre une équipe qui n'avait plus marqué deux buts dans un match depuis octobre [...]. Il y a deux visions de ce match : le jeu avec ballon a été très encourageant, celui sans ballon a été très insuffisant [...]. C'est un avertissement » estime Bruno Genesio, agacé par les deux buts encaissés par son équipe face à Angers ce dimanche après-midi, avant de conclure.

Genesio pas satisfait malgré la victoire rennaise

« Sur les cinq matches qui restent, il faudra faire preuve de beaucoup plus de rigueur défensive (... Dans la course à l'Europe) Il y a trois équipes qui se détachent mais après, c'est un peu n'importe quoi. Il y a des équipes qui étaient moribondes avant la pause du Mondial et qui sont en pleine forme, d'autres qui étaient performantes et qui sont plus irrégulières, et surtout des résultats très bizarres d'une semaine à l'autre. À la fin de la saison, on aura ce qu'on mérite » a analysé Bruno Genesio, qui sait que son équipe aura fort à faire pour arracher l’Europe avec un calendrier difficile durant le sprint final. Les coéquipiers d’Amine Gouiri affronteront notamment Nice ou encore Monaco durant les cinq derniers matchs.