Homophobie : Genesio et Riolo s'opposent

La journée contre l’homophobie organisée par la LFP lors de ce week-end de championnat de France de Ligue 1 a suscité de nombreuses réactions, dont certaines assez inattendues.

A la surprise générale, certains joueurs notamment à Toulouse ont refusé de jouer et de s’afficher avec le flocage arc en ciel à l’occasion de cette journée de l’homophobie en Ligue 1. Plusieurs joueurs du TFC ont ainsi été écartés pour le match contre Nantes, ce qui a provoqué la furie d’Eric Roy, entraineur de Brest dont l’équipe se bat avec les Canaris dans la course pour le maintien. Un autre coach de Ligue 1 a évoqué cette journée contre l’homophobie, il s’agit de Bruno Genesio. Pour l’entraîneur du Stade Rennais, cet évènement organisé par la Ligue de Football Professionnel n’est pas utile. « Ce n’est pas la peine de vouloir afficher tout le temps » a notamment glissé l’entraineur du Stade Rennais après la victoire de son équipe face à Troyes dimanche après-midi.

« Personnellement je suis contre toutes les formes de discrimination. Il n’y a pas de place pour les discriminations dans le foot comme dans la vie. Mais je pense aussi que nous sommes là pour jouer au foot et c’est ça qui est le plus important. Chacun est libre de penser et faire ce qu’il veut. Je vous le dis on est contre toutes les formes de discriminations mais je ne suis pas certain que ce soit nécessaire de faire une journée contre l’homophobie. Je pense qu’on a tous conscience de ça et que ce n’est pas la peine de vouloir afficher tout le temps… On peut aussi avoir plein d’autres causes pour lesquelles on pourrait avoir plein de maillots différents toutes les semaines » a glissé Bruno Genesio, dont les propos feront assurément débat.

Daniel Riolo tire le signal d'alarme

Sur l’antenne de l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo s’est dit choqué par les propos de certains acteurs de la Ligue 1 à l’instar de ceux du coach brestois Eric Roy. « Ça ne veut pas rentrer dans la tête de ces aveugles, de ces obscurantistes, lance-t-il. Ils disent: ‘il n’y a pas de raison qu’on défende cette cause‘. Tu ne défends pas une cause, tu dis: ‘je suis contre les agressions contre les homos’. C’est un message de paix, de tolérance. L’homophobie est extrêmement présente dans le foot, et c’est de pire en pire. La situation est très grave » a notamment lancé Daniel Riolo, choqué par le boycott de certains joueurs ou par les déclarations de quelques coachs de Ligue 1 après cette journée contre l’homophobie.