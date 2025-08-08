24 buts avec l'Allemagne, Rennes vise du lourd

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Plutôt cohérent jusqu’à présent, le mercato du Stade Rennais manque toutefois de paillettes et de renforts dans le secteur offensif. Le club breton veut y remédier et cible pour cela un international allemand.

Après avoir recruté Quentin Merlin, Lilian Brassier, Valentin Rongier et Przemyslaw Frankowski, le Stade Rennais doit penser à renforcer son secteur offensif. Des recrues sont attendues avec impatience par Habib Beye, qui attend au moins deux attaquants pour compléter sa ligne d’attaque et si possible avant la première journée de Ligue 1 contre l’Olympique de Marseille dans une semaine au Roazhon Park. Le besoin est d’autant plus urgent que dans le sens des départs, un transfert d’Arnaud Kalimuendo est attendu d’un jour à l’autre. Les dirigeants rennais ont conscience de la situation et selon Mohamed Toubache-Ter, ils étudient actuellement un dossier que personne n’avait vu venir.

Rennes s'attaque à Timo Werner !

Le spécialiste du mercato nous apprend que le club breton est très intéressé par le profil de Timo Werner, 57 sélections et 24 buts avec l’Allemagne. De retour au RB Leipzig après un prêt non concluant à Tottenham, l’avant-centre de 29 ans est clairement dans une situation d’échec depuis son passage raté à Chelsea, où il avait fait l’objet d’un transfert monumental à 53 millions d’euros. Le joueur cherche à se relancer et à douze mois de la Coupe du monde, qu’il espère disputer avec l’Allemagne de Julian Nagelsmann, l’opportunité rennaise peut avoir des avantages. Un temps de jeu conséquent l’attend sous les ordres d’Habib Beye et son profil de joueur offensif capable de jouer ailier ou avant-centre a de quoi plaire à l’ex-entraîneur du Red Star. Reste maintenant à voir si financièrement, une telle opération est possible alors qu’il s’agira forcément d'un transfert et non d’un nouveau prêt pour Timo Werner, dont le contrat au RB Leipzig expire dans un an.