Chelsea arrive à Reims pour parler mercato

Dans : Reims.

Par Corentin Facy

A seulement 19 ans, Amadou Koné brille à Reims pour sa première saison complète en professionnels. Ses performances ont d’ailleurs tapé dans l’oeil de plusieurs cadors européens, dont Chelsea.

Suivi par l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, Amadou Koné a également de sérieux prétendants en Angleterre. A seulement 19 ans, l’international espoirs ivoirien du Stade de Reims réalise une belle saison. Même s’il n’est pas encore un titulaire indiscutable en Champagne, Koné a laissé entrevoir de très belles choses au milieu de terrain avec un physique imposant mais aussi une belle technique. Un bel avenir est promis au natif de Bamako, d’autant plus que son profil commence déjà à taper dans l’oeil des cadors du championnat anglais.

Chelsea, Liverpool et MU flashent sur Amadou Koné

La preuve, le site Footballtransfers affirme que Manchester United mais surtout Chelsea sont très intéressés par la pépite du Stade de Reims. Le média ajoute qu’il faudra débourser près de 25 millions d’euros pour convaincre Jean-Pierre Caillot de vendre son joueur après seulement une saison pleine chez les professionnels, un montant qui n’effraie pas du tout Chelsea. Ces dernières années, les Blues ont prouvé qu’ils étaient prêts à investir de grosses sommes, y compris sur de jeunes joueurs prometteurs.

𝙏𝙍𝘼𝙉𝙎𝙁𝙀𝙍 𝙉𝙀𝙒𝙎: Liverpool and Manchester United are tracking Stade de Reims midfielder Amadou Kone. He is valued in the £20m price bracket.



[@SportsPeteO] pic.twitter.com/C4ylEtkM0f — Transfer Sector (@TransferSector) April 30, 2025

Cet intérêt du club londonien risque rapidement d’éveiller la curiosité des supporters de Strasbourg, car même si cela n’est pas encore évoqué par le média anglais, on peut légitimement imaginer Chelsea acheter Amadou Koné à Reims avant de le prêter une saison en Alsace afin de lui laisser le temps de grandir dans un championnat qu’il connaît. Reste maintenant à voir si Chelsea passera officiellement à l’action pour un joueur d’ores et déjà comparé à Moises Caicedo par le média britannique. De son côté, Footyinsider247 explique que Liverpool et Manchester United sont les clubs les plus intéressés. Autant dire que la bataille risque de faire rage Outre-Manche pour Amadou Koné lors du prochain mercato.