Premier coup de pression au Paris FC

Par Nathan Hanini

Deuxième de Ligue 2 la saison dernière, le Paris FC n’est pas un promu comme les autres. Le club de la capitale a déjà dépensé presque 40 millions d’euros sur ce mercato. L'entraîneur Stéphane Gilli réclame encore des noms pour renforcer son effectif.

Promu en Ligue 1 cette saison, le Paris FC va découvrir l’élite du football français. Le club qui a changé de dimension la saison dernière n’a pas encore terminé son marché sur ce mercato cet été. Déjà quatre arrivées ont été enregistrées depuis l’ouverture du marché. Et plus de 35 millions d’euros ont été dépensés. Mais ce n’est pas suffisant pour l'entraîneur Stéphane Gilli. Le technicien parisien a remis la pression sur ses dirigeants à un mois de la fermeture du mercato. L'entraîneur français veut encore des recrues pour son équipe alors que la saison de Ligue 1 reprend dans deux semaines.

Gilli veut des renforts

🚨💣 BREAKING ! LE PARIS FC ENTAME LES DISCUSSIONS POUR AMADOU HAIDARA ! 🤯💙🖤



Le joueur est valorisé entre 20 et 25 M€. 💰



(@lequipe) pic.twitter.com/ABqQZoaUek — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) August 2, 2025

Lors de la dernière conférence de presse, Gilli a expliqué attendre encore des renforts. « L’avantage qu’on a, c’est qu’en n’ayant pas trop de recrues, les principes sont assimilés parce que les garçons les connaissent, » explique-t-il notamment avant d’ajouter. « J’espère que des joueurs vont arriver et pouvoir assimiler nos principes de jeu, parce qu’il y en a beaucoup. On verra, on sait ce qu’on cherche… Vous savez très bien que c’est une période compliquée, il y a eu beaucoup d’annonces pour un milieu de terrain. On travaille, on fait des choses… Et j’espère que dans la semaine, il y aura une arrivée ou deux, » conclut-il. L’appel est lancé envers les dirigeants du Paris FC. Le journal l'Equipe a par ailleurs évoqué la piste Amadou Haïdara pour renforcer l’entre jeu après l’échec Benjamin André. Le club de la capitale sera très attendu en Ligue 1 la saison prochaine au vu des moyens déployés.