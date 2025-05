Mbappé écarté, le Paris FC se démarque du PSG

Dans : Paris FC.

Par Eric Bethsy

Officiellement promu en Ligue 1, le Paris FC pourra développer un projet ambitieux grâce aux moyens financiers de ses actionnaires. Mais pour le club de la famille Arnault, il n’est pas question d’imiter le Paris Saint-Germain.

La saison prochaine, le Paris FC sera l’une des attractions de la Ligue 1. Le club de la capitale suscite pas mal d’attentes sur ses ambitions. Avec la puissance financière de la famille Arnault, l’actuel deuxième de Ligue 2 a les moyens de bâtir un solide projet. L’équipe qui s’installera au Stade Jean-Bouin, à quelques dizaines de mètres du Parc des Princes, pourrait même devenir un concurrent du Paris Saint-Germain à long terme.

En tout cas, Michel Denisot, membre du conseil d’administration du Paris FC, assure que l’idée n’est pas d’investir sur des stars comme l’a fait le champion de France ces dernières années. « L’objectif, c’est de faire un autre club, différent, avec une autre philosophie, a décrit l’ancien dirigeant du PSG contacté par La Nouvelle République. L’idée, c’est d’être vraiment le club de la région Ile-de-France et d’aller chercher tous les talents de cette région qui fournit 80 % des talents qui composent l’équipe de France. »

Une équipe de Parisiens

« Il y a de quoi faire, mais il faut se structurer, développer le centre de formation, ce qui va être fait avec l’expérience de Red Bull et de Jürgen Klopp. Il y a une vraie collaboration avec Red Bull sur le développement du club. L’idée n’est pas de faire revenir Mbappé à Paris… C’est plutôt de faire une équipe de joueurs provenant le plus possible de la couronne parisienne, a ajouté Michel Denisot avant de garantir la continuité du coach Stéphane Gilli. Oui et cela va bien dans l’esprit club recherché. L’idée est de se développer avec les gens qui sont là, en ajoutant quelques nouveaux talents, mais sans tout changer, bien au contraire. » Deux philosophies vont donc s'opposer à Paris.