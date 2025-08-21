Kevin Trapp revient à Paris, c'est encore pour cirer le banc

Dans : Paris FC.

Par Nathan Hanini

Le Paris FC prépare un déplacement périlleux du côté du Vélodrome ce samedi pour défier l’Olympique de Marseille. Le club de la capitale va pouvoir compter sur un élément d’expérience recruté cette semaine, Kévin Trapp. Le portier allemand a cependant été prévenu par son entraîneur Stéphane Gilli.

En fin de parcours du côté de l’Eintracht Francfort, Kévin Trapp s’est lancé dans une nouvelle aventure du côté du Paris FC. Le portier allemand s’est engagé au sein de la capitale française cette semaine. Un transfert estimé à un million d’euros. Une recrue d’expérience pour le club promu cette saison en Ligue 1. À 35 ans, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain sera un élément clé dans le groupe de Stéphane Gilli dans cette quête du maintien. Le gardien allemand pourra également amener toute son expérience à Obed Nkambadio. L’international espoirs français restera cependant numéro 1.

Obed Nkambadio conserve son statut

𝑾𝒊𝒍𝒍𝒌𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏 𝑲𝒆𝒗𝒊𝒏 👋 🇩🇪



Le gardien international allemand Kevin Trapp, ancien pensionnaire de Ligue 1 avec 91 matchs à son actif, rejoint le Paris FC jusqu’en 2028 🤩



Bon retour dans la capitale 👊



🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/5a7mx6PaSb — Paris FC (@ParisFC) August 19, 2025

Malgré l’arrivée de Trapp, Obed Nkambadio ne devrait pas voir sa place menacée dans les prochaines semaines. Le jeune portier de 22 ans est confirmé en tant que gardien numéro un du côté du Paris FC. Stéphane Gilli l’a expliqué en conférence de presse ce jeudi. « Les choses sont claires. J'ai été très clair avec lui. Aujourd'hui, on a un jeune gardien, Obed Nkambadio, qui est prometteur. L'objectif, c'est qu'Obed soit performant et d'avoir un gardien, que ce soit lui (Trapp) ou Rémy Riou, pour l'accompagner. Mais en cas de pépin ou de méforme, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui pourra nous amener son expérience, » a expliqué l'entraîneur du Paris FC. Obed Nkambadio aura le droit à un premier vrai test ce samedi du côté du Vélodrome. Face à un OM en plein doute, le portier français aura sa carte à jouer et Kévin Trapp pourrait y contribuer.