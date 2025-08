Comme un grand, le Paris FC défie Milan

Dans : Paris FC.

Par Eric Bethsy

Ambitieux dans son recrutement, le Paris FC garde un œil sur la situation d’Hector Fort. Le latéral droit du FC Barcelone n’a pas les faveurs de son coach Hansi Flick. Une occasion à saisir pour les Parisiens en concurrence avec des clubs aussi prestigieux que le Milan AC.

Pour son retour en Ligue 1, le Paris FC a tout intérêt à faire preuve d’humilité dans ses déclarations. Mais on devine à travers son mercato que le promu ne se contentera pas de viser un simple maintien dans l’élite. Le club de la capitale se montre ambitieux dans le choix de ses recrues et ne s’interdit pas de piocher dans l’effectif du FC Barcelone. En ce qui concerne le poste de latéral droit, les Parisiens considèrent toujours l’ancien Rennais Hamari Traoré comme leur priorité. Mais en cas d’échec pour le joueur de la Real Sociedad, le Paris FC a fait du Blaugrana Hector Fort (19 ans) une possible alternative.

💼 Las ofertas que maneja Héctor Fort para cambiar de aires



✍️ @jbatalla7 https://t.co/vg43y4SE8a — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 2, 2025

Le problème pour le club de la famille Arnault, c’est que l’international U19 espagnol attire du beau monde. En plus de Majorque, Mundo Deportivo cite le Milan AC, le Borussia Dortmund et l’Ajax Amsterdam parmi les courtisans du Barcelonais. Autant dire que le Paris FC aura fort à faire sur ce dossier. Il faudra également composer avec les exigences du Barça. Pour laisser filer Hector Fort, dont la valeur est estimée à 10 millions d’euros, le champion d’Espagne accepte l’idée d’un prêt ou d’un transfert, à condition de garder le contrôle sur son avenir.

Les conditions du Barça

En cas de transfert définitif, les Catalans veulent conserver un pourcentage sur ses droits ou négocier une clause de rachat au cas où le latéral droit finissait par exploser. L’information confirme que le Barça croit toujours au potentiel de son joueur. Si le produit de la Masia est poussé vers la sortie, c’est surtout parce que Jules Koundé et Eric Garcia lui barrent la route. Mais avant d’envisager un départ, le Blaugrana souhaite poursuivre la préparation au Barça pour se donner les moyens de convaincre son coach. Le chemin sera donc long et compliqué pour le Paris FC.