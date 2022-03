Zinedine Zidane arrive au PSG, les paris sont lancés

Dans : PSG.

Pour compenser le probable licenciement du coach Mauricio Pochettino à la fin de la saison, plusieurs noms sont évoqués au Paris Saint-Germain. Mais chez les Britanniques, malgré l’apparition de la piste Antonio Conte, c’est celle de Zinédine Zidane qui semble la plus crédible.

Souvent évasif en conférence de presse, Mauricio Pochettino a été transparent au moment d’évoquer son avenir. L’entraîneur du Paris Saint-Germain se verrait bien poursuivre l’aventure la saison prochaine, et ce malgré les nombreuses difficultés rencontrées depuis sa nomination en janvier 2021. La récente élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions n’est qu’un argument parmi d’autres pour la direction, qui peut aussi lui reprocher l’absence d’identité de jeu, l’échec en Ligue 1 l’année dernière, ou celui en Coupe de France cette saison.

Il paraît clair qu’un changement de coach sera au moins étudié par le Paris Saint-Germain, qui réfléchit à de nombreuses modifications en interne. C’est pourquoi de l’autre côté de la Manche, les Britanniques font comme si le départ de Mauricio Pochettino était définitivement acté. Il n’est plus question pour eux de savoir si l’Argentin a encore une chance de conserver son poste. Non, le sujet de débat concerne plutôt l’identité du prochain entraîneur. Et sans surprise, selon le bookmaker Paddy Power, c’est le nom de Zinédine Zidane qui arrive en tête des pronostics. Il faut dire que la piste du Français revient avec insistance depuis des mois, voire plusieurs années, mais cette fois les parieurs anglais peuvent concrétiser cet intérêt du PSG pour Zizou.

Zidane au PSG, les Anglais prennent les paris

On sait que le Paris Saint-Germain rêve d’attirer l’ancien coach du Real Madrid, notamment afin de convaincre son attaquant Kylian Mbappé de prolonger son contrat qui expire en juin. Reste à savoir où en sont vraiment les échanges entre les dirigeants parisiens et le natif de Marseille, que l’on annonce dans l’attente du poste de sélectionneur de l’équipe de France. En tout cas, le pronostic du bookmaker irlandais est à prendre avec précaution, sachant que le deuxième nom plébiscité est celui d’un certain Thomas Tuchel, le prédécesseur de Mauricio Pochettino viré la veille de Noël 2020, et que le même bookmaker mettait Zinedine Zidane favori à 3/1 pour devenir manager de Manchester United en octobre dernier avant que Ralf Rangnick ne soit désigné par les dirigeants des Red Devils.