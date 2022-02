Zidane et Cristiano Ronaldo, la Dream Team du PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le visage du PSG lors de la saison 2022-2023 pourrait être modifié et surtout influencé par le Real Madrid. Les Merengues convoitent Kylian Mbappé mais le PSG est tenté par puiser chez les ex-madrilènes notamment Zinédine Zidane pour le poste d'entraîneur.

Cette année 2022 est incertaine et surtout elle promet des surprises de taille. Ce n'est pas une année comme les autres avec le Covid, une coupe du monde dans ses deux derniers mois et des grands clubs européens en pleine mutation. Le Real Madrid et le PSG notamment devront réussir le virage du mercato estival et chacun des deux clubs sait que l'autre peut influencer son destin à court terme. Le cas le plus symbolique de ce constat est celui de Kylian Mbappé. Le jeune français est ardemment convoité par le Real Madrid tandis que le PSG, dont il est devenu l'élément majeur, donne tout pour le retenir. Mbappé semble bien parti pour aller à Madrid, ce qui pousse les Parisiens à envisager leur avenir sans lui, avec notamment un remplaçant tout trouvé, Cristiano Ronaldo.

🚨 Manchester United will not stand in Cristiano Ronaldo's way should he demand to leave the club if they fail to qualify for the Champions League.



(Source: Sunday Mirror) pic.twitter.com/H6Y2tFyflh — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 20, 2022

Zidane-Ronaldo, le PSG peut réunir l'ancien duo du Real

En effet, il est de notoriété publique que le Portugais ne se plaît pas à Manchester United. L'équipe est bien plus faible que ce à quoi il s'attendait et le risque de ne pas jouer la Ligue des Champions fragilise son avenir à Old Trafford la saison prochaine. Pour la presse anglaise, il est même peu probable que CR7 fasse une deuxième année de suite avec les Red Devils. Le Daily Express titre en ces termes sur la relation entre le joueur et le club : « United veut tout arrêter ». Le Daily Mirror précise que sans top 4 en fin de saison, Ronaldo aura quoi qu'il arrive son bon de sortie.

PSG are interested in signing Cristiano Ronaldo.



With Zinedine Zidane looking set for Paris, a reunion with his former Real Madrid star is on the cards.



Ronaldo has not decided what to do this summer.



✍️@90min_Football https://t.co/JZYsRCoklT — Graeme Bailey (@GraemeBailey) February 17, 2022

Et, le PSG pourrait bien en profiter. En effet, quoi de mieux que le Portugais, quintuple ballon d'or, pour remplacer le partant Mbappé. Le PSG peut ainsi réaliser le rêve de beaucoup d'amoureux du football en associant Messi et Ronaldo dans la même équipe. Un beau pari sportif et un superbe coup marketing. Une idée d'autant plus réaliste qu'elle serait facilitée par le concours de Zinédine Zidane. Le Français, ciblé pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, pousse en coulisses pour que son ancien joueur au Real vienne avec lui à Paris. C'est ce qu'indique Eduardo Inda dans la célèbre émission espagnole El Chiringuito. « Zidane, qui sera le nouvel entraîneur du PSG, et pour son projet, il veut Cristiano et a dit oui. Il a l'aval de Messi et Neymar, qui sont ceux qui resteront au PSG », a t-il révélé. Zidane et Ronaldo ensemble, c'est trois ligues de champions en trois saisons avec le Real de 2016 à 2018. Avec un tel duo et une armada de cette qualité, le PSG tournerait la page Kylian Mbappé avec plus de sérénité.