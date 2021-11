Zidane au PSG, le terrible cauchemar d'Eric Di Méco

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Les rumeurs qui annoncent une future arrivée de Zinedine Zidane à la tête du PSG se font de plus en plus fortes ces derniers jours. Voir le natif de Marseille dans le club ennemi serait assurément original. Eric di Meco, emblématique joueur de l’OM, ne veut pas y croire.

Un jeu des chaises musicales complètement fou est-il possible ? Le départ d’Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United bouleverse l’équilibre au sein des bancs européens. Pour remplacer le Norvégien, les dirigeants des Red Devils ont d’abord pensé engager Zinedine Zidane mais le Français a décliné la proposition. Toutefois, indirectement le nom de Zidane reste dans ce dossier puisqu’il a été évoqué un recrutement de l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino à Manchester. Et, pour remplacer l’Argentin à Paris, Zidane est alors apparu comme une alternative de plus crédible et possible. L’ancien entraîneur du Real, sans poste depuis son départ de Madrid en juin dernier, se laisserait tenter par le projet parisien.

Di Meco peiné à l’idée de voir Zidane à Paris

Une drôle de trajectoire donc pour Zizou. Né à Marseille, cet enfant du quartier de la Castellane a soutenu l’OM dans sa jeunesse gardant des attaches avec la cité phocéenne. Voir Zidane dans le club ennemi du PSG ne serait pas très bien perçu à Marseille. En tout cas, pas par Eric di Meco. Enfant du pays, l’ancien latéral de l’OM a livré son impression sur RMC sur cette possibilité, à laquelle il ne veut pas croire.

« Même dans mes cauchemars les plus terribles, je n'arrive pas à m'imaginer Zizou entraîner le PSG. Il est né à Marseille, il a été jeune comme tous les Marseillais tu es fan de l’OM et tu viens au stade Vélodrome. Après, il a fait sa carrière ailleurs, si un jour il entraîne le PSG il a le droit. Personne va l’en blâmer. Mais, ici ce serait un sacré coup au moral pour beaucoup de Marseillais. Ça me ferait bizarre. […] Ça me ferait un peu de peine. », commente t-il. Ajoutant aussi que Zidane avait déjà eu l’habitude de chambrer le PSG, notamment quand il était entraîneur du Real Madrid, gardant ainsi la fibre marseillaise. Toutefois, travailler avec QSI dérangerait-il Zidane ? Zizou avait offert par le passé son soutien à la candidature qatarie pour la Coupe du monde 2022.