Zidane au PSG, la troublante réponse de Dugarry

Par Claude Dautel

Toujours libre presque deux ans après avoir quitté le Real Madrid, Zinedine Zidane ne devrait pas rester une saison de plus loin des terrains de football. Tandis que l'équipe de France de football s'est encore refusée à lui, le PSG est toujours dans l'air.

Sorti de sa retraite médiatique trois ans après avoir déclaré que le football actuel lui « donnait la gerbe », Christophe Dugarry a repris du service sur RMC, et pour son retour il a déjà démontré qu’il n’avait rien perdu de sa virulence, en s’attaquant notamment à Neymar. Mais si Duga est très suivi, c’est aussi parce qu’il est connu pour être proche de Zinedine Zidane. Et comme ce dernier est d’un silence absolu, même lorsque Noël Le Graët a tenu des propos injurieux à son encontre, forcément tout ce que peut dire le consultant est étudié à la loupe, surtout concernant l’avenir professionnel du natif de La Castellane. Car à 50 ans, Zizou est loin de la retraite, et son nom revient régulièrement au Paris Saint-Germain ou ailleurs, la possibilité de voir l’ancien entraîneur du Real Madrid devenir sélectionneur de l’équipe du Brésil ayant même été évoquée. Alors, Christophe Dugarry a fait un peu de ménage dans toutes ses rumeurs.

Zidane n'ira pas au Brésil, il le regrette

Interrogé sur l’éventuel futur poste de Zinedine Zidane, et après avoir dit qu’il aurait évidemment apprécié de voir ce dernier prendre la place de Didier Deschamps en équipe de France, le consultant de RMC fait une confidence. « Je vais être clair et précis : j’aurais adoré qu’il reprenne le Brésil. Les Brésiliens adorent Zidane, ils ont une génération super, j’aurais adoré le voir là-bas. L’histoire aurait été magique. Je ne lui en ai pas parlé. Je parle très peu de football avec Zizou », a expliqué, dans Le Parisien, Christophe Dugarry, qui semble ainsi reconnaître que son rêve de voir Zidane entraîneur Neymar et ses coéquipiers de la Seleçao n’est déjà plus d’actualité, alors même que le Brésil n’a toujours rien décidé après son fiasco lors du Mondial au Qatar. Et forcément, le nom du PSG est évidemment sorti.

On le sait, Christophe Dugarry n’est pas fan du club de la capitale, surtout dans sa version qatarie. Alors, pourrait-il valider l’éventuel choix de Zinedine Zidane de succéder l’été prochain à Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain et surtout garderait-il son libre arbitre au niveau de ses commentaires sur le PSG si c’est Zizou qui l’entraînait ? La réponse est claire. « Si je garderai le même ton si Zidane entraînait un jour le PSG ? Oui, je pense… Vous en doutez ? Quand il y a eu des périodes de pression au Real Madrid, je ne me suis pas caché. Zizou est mon ami de toujours, on se connaît depuis qu’on a 13 ans mais mon métier, c’est de donner mon avis en disant souvent des bêtises. Il le sait et chacun respecte le métier de l’autre. Zizou est intelligent et fait la part des choses », explique Christophe Dugarry, qui n’a pas fermement repoussé l’idée de voir son ami signer avec les champions de France. Pour l'instant, le dossier n'est pas d'actualité du côté de Nasser Al-Khelaifi, mais forcément les choses pourraient changer, et même très vite si cela tourne mal ce mercredi soir du côté de Munich pour Kylian Mbappé, Lionel Messi et leurs coéquipiers.