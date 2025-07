Zabarnyi au PSG, une mauvaise nouvelle de plus

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Ilya Zabarnyi continue de s’éterniser et le PSG n’est pas au bout de ses peines puisque dans le même temps, Bournemouth a toutes les peines du monde à conclure la signature de son successeur.

Cela fait plus d’un mois désormais que le Paris Saint-Germain et Bournemouth négocient le transfert d’Ilya Zabarnyi. Le défenseur ukrainien de 22 ans est la piste prioritaire de Luis Campos et de Luis Enrique mais à ce jour, aucun accord n’a été trouvé avec les Cherries. Le club anglais réclame plus de 70 millions d’euros pour Zabarnyi tandis que le PSG valorise le joueur à 55 ou 60 millions d’euros au maximum. Le dossier est totalement bloqué et l’intérêt de Tottenham complique encore plus les choses d’autant que les Spurs n’auront aucun problème à s’aligner sur les demandes de Bournemouth.

🚨🇫🇷 Bafodé Diakité is not expected to sign at Bournemouth ❌

Lille has rejected around €30m bonuses included from Bournemouth.

Sunderland push for the defender. Personal terms are not an issue. Lille asks €40m. pic.twitter.com/r8P65yF1hU — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 19, 2025

Une mauvaise nouvelle de plus est venue s’ajouter à ce dossier ces dernières heures. En discussions avec Lille pour le transfert de Bafodé Diakité, appelé à succéder à Ilya Zabarnyi, Bournemouth est sur le point de jeter l’éponge. Selon les informations de RMC, le club anglais a mis fin aux discussions après une offre à 30 millions d’euros refusée par les Dogues. Sunderland est désormais le club le mieux placé pour récupérer l’excellent défenseur central lillois, auteur d’une saison pleine en Ligue 1. Une mauvaise de plus pour le PSG car de toute évidence, Bournemouth se montrera encore moins pressé de vendre Ilya Zabarnyi tant que le club anglais n’aura pas finalisé la signature de son successeur. A priori, ce ne sera donc pas Bafodé Diakité et Bournemouth va maintenant devoir ouvrir d’autres pistes. Mais du côté parisien, on risque de s’impatienter à force de voir ce premier dossier estival trainer en longueur.