Zabarnyi au PSG pour 8 ME, le plan génial de Luis Campos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG s’apprête à dépenser près de 68 millions d’euros pour s’offrir Illya Zabarnyi. Un montant colossal qui pourrait cependant être remboursé presque intégralement par la vente de Randal Kolo Muani.

Le Paris Saint-Germain a un plan bien ficelé en tête pour renforcer son effectif sans pour autant se ruiner lors de ce mercato estival. Depuis quasiment deux mois, le club de la capitale négocie avec Bournemouth le transfert du défenseur ukrainien Illya Zabarnyi. Les positions du PSG et des Cherries n’ont jamais été aussi proches. Une tendance confirmée par le journaliste Abdellah Boulma, lequel a publié sur son compte X que l’arrivée du défenseur de 22 ans dans la capitale française était prévue la semaine prochaine.

Une excellente nouvelle pour Luis Enrique, qui a très vite considéré Illya Zabarnyi comme sa priorité au poste de défenseur central droit pour concurrencer Marquinhos. Mais alors que ce prix semble tout de même élevé pour un joueur qui n’a jamais disputé la Ligue des Champions, le transfert de l’Ukrainien pourrait être quasiment remboursé dès cet été selon L’Equipe. Et pour cause, le journal L’Equipe révèle en parallèle que le Paris Saint-Germain a une idée bien précise derrière la tête pour récupérer des liquidités. Cela concerne Randal Kolo Muani, pour qui un potentiel départ contre 40 à 50 millions d’euros est évoqué.

Zabarnyi arrive, Kolo Muani va partir

En réalité, le PSG attend beaucoup plus pour son international français selon le quotidien national, qui révèle que Luis Campos réclame 60 millions d’euros pour se séparer de l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort. Un montant qui a clairement refroidi la Juventus Turin, qui tient toujours la corde mais qui ne fait plus forcément office de favori dans ce dossier. D’autant plus que le journal nous apprend que Kolo Muani n’a pas du tout aimé lire dans la presse italienne qu’il avait un accord total avec la Vieille Dame, ce qui ne serait en fait pas le cas. Une aubaine pour Manchester United, Tottenham ou encore Newcastle, tous intéressés par le buteur des Bleus selon L’Equipe. Avec des clubs de Premier League sur les rangs, le PSG peut clairement espérer récupérer les 60 millions d’euros demandés. Ce qui ne ferait rajouter que 8 millions d’euros à Paris pour s’offrir dans le même temps Illya Zabarnyi. Une sacrée affaire de la part de Luis Campos si le plan se déroule comme espéré.