Zabarnyi à Tottenham, le PSG explose de rire

Le PSG a absolument zéro doute sur la venue d'Illya Zabanyi cet été, et rigole encore de la possibilité de voir le joueur rejoindre Tottenham.

Le bras de fer continue entre le PSG et Bournemouth pour le transfert d’Illya Zabarnyi. Le club parisien est très chaud sur le défenseur ukrainien, mais la formation anglaise, qui a déjà vendu Dean Huijsen à un très bon prix au Real Madrid au début du mercato, n’entend pas baisser ses exigences d’un iota et demande 70 millions d’euros pour le lâcher. Trop cher aux yeux de Luis Campos, dont la dernière offre date désormais d’il y a plusieurs semaines, et s’élève à 60 millions d’euros bonus compris. La situation n’évolue plus. Du moins entre les deux clubs. Profitant de ce statut quo, Tottenham s’est invité dans la danse et a annoncé être prêt à payer les 70 millions d'euros nécessaires pour faire venir Zabarnyi. De quoi provoquer un réveil du PSG par peur de se faire piquer le défenseur ukrainien ?

Le PSG est 100 % confiant pour Zabarnyi

Pas du tout selon TRB Football, qui souligne que le joueur a fait son choix et ce sera le PSG et rien d’autre. Au début du mercato, il a refusé les approches de Liverpool et Chelsea, et ce n’est donc pas pour rejoindre Tottenham quelques semaines plus tard. Le Paris SG n’a rien à craindre et ne compte pas céder dans ce dossier, le mercato étant encore long. Certes, pendant ce temps, ce renfort n’est pas dans l’effectif de Luis Enrique, mais le champion d’Europe est persuadé que cela finira par arriver pendant l’été. De là à le voir rejoindre le PSG et être prêt pour le match de Super Coupe d’Europe face à Tottenham le 13 août prochain, il y a encore du chemin à faire. Mais fort de son pouvoir d’attraction et de sa manne financière, Paris est persuadé qu’Illya Zabarny sera dans ses rangs pour la saison 2025-2026, même si cela doit prendre un peu plus de temps que prévu.