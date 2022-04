Wanda responsable n°1 du fiasco Icardi au PSG ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La descente aux enfers parait interminable pour Mauro Icardi cette saison, qui n’a inscrit que cinq buts toutes compétitions confondues avec le PSG.

L’international argentin réalise de toute évidence la saison la moins prolifique de sa carrière, qui l’a amené à devenir le joueur le plus courtisé de la Série A et l’un des meilleurs attaquants du monde. Cette saison, Mauro Icardi n’est plus que l’ombre de lui-même au Paris Saint-Germain. Plombé par les blessures, l’ex-capitaine de l’Inter Milan a également été affecté par des problèmes personnels. Touché par sa séparation avec sa femme Wanda Nara, qu’il a finalement retrouvé après une réconciliation fortement mise en scène, celui qui a également porté les couleurs de Barcelone chez les U19 ainsi que de la Sampdoria n’est plus vraiment un joueur de foot comme un autre. Et pour Mickaël Madar, ancien attaquant du PSG qui s’est exprimé sur le cas Mauro Icardi dans les colonnes du Parisien, il est clair que le buteur argentin a été totalement plombé par ses peines de cœur avec Wanda Nara.

Madar croit encore en Icardi

« C’était une très bonne affaire. Il y avait un potentiel. Seulement c’est un profil de joueur où si tu n’es pas en confiance, tu es un joueur de seconde zone. Un buteur, s’il ne marque pas, il ne sert à rien. Même si je pense que c’est un mec qui ne triche pas. Tu as des attaquants qui se cachent. Mais lui, tu vois qu’il ne triche pas : il défend, il se bat, il va se replacer, essayer de faire des appels… Au prix où tu l’as payé et au salaire que tu lui donnes, c’est plus que du gâchis. C’est n’importe quoi » explique Mickaël Madar avant d’embrayer sur la vie privée de Mauro Icardi. « Les problèmes de couple peuvent rejaillir aussi sur le rendement du joueur. En plus, c’est son agent… Moi, ma femme, elle ne m’a jamais demandé un résultat quand je rentrais à la maison. Elle, elle sait tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, elle voit ses matchs, elle est omniprésente. Donc ça a dû jouer, c’est même une certitude » estime le consultant de Canal Plus, pour qui Mauro Icardi n’est pas encore perdu pour la cause, mais va tout de même devoir batailler pour se relancer et briller à nouveau. Au PSG ou ailleurs.