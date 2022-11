Wanda largue doublement Icardi, le PSG est concerné

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté à Galatasaray par le PSG lors du mercato estival, Mauro Icardi retrouve enfin le chemin des filets en Turquie.

Blessé en début de saison, Mauro Icardi a retrouvé les terrains avec Galatasaray. Et alors que l’on n'attendait plus grand-chose de l’attaquant argentin prêté par le Paris Saint-Germain, ce dernier a étonné tout le monde en se montrant diablement efficace. En l’espace de cinq matchs de championnat, Mauro Icardi a déjà inscrit trois buts et a délivré une passe décisive. Les dirigeants ainsi que les supporters de Galatasaray se réjouissent de la forme de Mauro Icardi, lequel semble enfin faire du football sa priorité après sa rupture avec son ex-femme et agent, Wanda Nara. Dans une interview accordée à Verissimo, Wanda a d’ailleurs surpris tout le monde en dévoilant qu’elle ne représentait plus les intérêts de Mauro Icardi. Que ce soit en amour ou en business, Wanda et Mauro Icardi sont donc séparés à tous les niveaux désormais.

Wanda Nara n'est plus l'agent de Mauro Icardi

« J'ai pensé que ce n'était pas bien pour moi d'être la représentante d'Icardi maintenant et j'ai mis fin à mon contrat avec Galatasaray. Il est heureux en Turquie. Il a retrouvé le chemin du but et c’est tout ce qu’il sait faire, tout ce qu’il aime. Je lui souhaite vraiment tout le meilleur du monde, la paix ainsi que la tranquillité, mais pour le moment je n’ai aucune envie de revenir en arrière » a lancé Wanda Nara, qui a donc cessé de représenter Mauro Icardi et qui ne négociera plus les contrats de l’attaquant, toujours lié au Paris Saint-Germain. Du côté de Luis Campos et de l’état-major parisien, on ne sera certainement pas mécontent de cette nouvelle, Wanda Nara ayant la réputation d’être très difficile en affaires en plus d’avoir parfois des exigences très particulières et difficiles à accepter pour les clubs avec qui elle négocie.