Vinicius au PSG, c'est du sérieux

Par Mehdi Lunay

Vinicius Jr. agace un peu les dirigeants madrilènes car il tarde à prolonger son contrat. Dans une position d'attente au mercato, le Brésilien réfléchit à un transfert. Si l'Arabie Saoudite semblait être la favorite pour l'accueillir, le PSG est un concurrent sérieux.

La grande forme de Kylian Mbappé depuis quelques semaines ne doit pas faire oublier tout ce que le Real Madrid doit à Vinicius Junior. Deuxième du Ballon d'Or 2024, le Brésilien a été un homme clé des deux récents succès du club en Ligue des champions (2022, 2024). Néanmoins, son avenir dans la capitale espagnole est loin d'être assuré. Vinicius est sous contrat avec le Real jusqu'en 2027 seulement. L'ailier brésilien tarde à prolonger son bail avec la Maison Blanche. Une hésitation qui agace Florentino Perez mais qui n'est pas illogique. Le joueur de 24 ans a de belles offres dans les mains.

Le PSG se positionne clairement pour Vinicius

La plus folle et la plus connue l'emmène en Arabie Saoudite. Le Royaume veut attirer le joyau brésilien dans son championnat. Selon les dernières informations, Vinicius se voit proposer le contrat du siècle pour rejoindre l'un des clubs saoudiens (Al-Hilal normalement) : 200 millions d'euros de salaire annuel pendant 5 ans, soit un milliard d'euros dans la poche du joueur. En outre, les Saoudiens veulent donner 240 millions d'euros au Real pour conclure le transfert. Très séduisant financièrement, ce projet ne l'est pas autant sportivement. Vinicius ne jouerait plus le Ballon d'Or à court terme.

Viviendo momentos inolvidables con el club de mis sueños!!!! pic.twitter.com/wIt7dnMu4J — Vini Jr. (@vinijr) February 26, 2025

Il serait largement dans la course au précieux trophée du côté du PSG. Cela tombe bien puisque le club parisien entre dans la danse selon le média anglais The Athletic. La direction sportive parisienne aurait déjà discuté secrètement avec l'entourage de Vinicius Junior, étant informé que le joueur n'a pas accepté l'offre saoudienne pour le moment. Le PSG reste prudent dans ce dossier car il faut aussi convaincre le Real. Ce n'est pas gagné puisque Florentino Perez tient plus que tout au Brésilien. Les Merengues ont la main dans ce dossier. La clause libératoire de leur ailier a été fixée à un milliard d'euros.