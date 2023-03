Victor Osimhen, le rêve à 110 millions d’euros du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Homme fort de l’attaque de Naples, actuel leader du championnat italien, Victor Osimhen totalise 21 buts cette saison. Sa réussite fait saliver le PSG.

Transféré à Naples en provenance de Lille il y a deux ans pour 75 millions d’euros, Victor Osimhen affole les compteurs en Série A. Actuel leader du championnat avec son équipe napolitaine, l’international nigérian a inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives cette saison, des statistiques qui font de lui l’un des meilleurs attaquants d’Europe. A l’époque, c’est un certain Luis Campos qui avait eu le nez fin pour le recruter à Lille en provenance de Charleroi pour -seulement- 20 millions d’euros. Et si l’actuel coordinateur sportif du Paris Saint-Germain faisait de son ancien joyau une priorité pour le recrutement du club parisien lors du prochain mercato ? Ce scénario n’est pas impossible, bien au contraire, à en croire les informations relayées par le média HITC.

Osimhen ciblé par le PSG au mercato ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen (@victorosimhen9)

Également dans le viseur des propriétaires saoudiens de Newcastle, Victor Osimhen ne laisse pas insensible le Paris Saint-Germain et son coordinateur sportif Luis Campos. Le Portugais estime qu’une attaque composée du Nigérian et de Kylian Mbappé serait explosive et sans doute très complémentaire. Car bien que les deux joueurs soient avant tous des flèches, Victor Osimhen a davantage les caractéristiques d’un pur avant-centre autour duquel Kylian Mbappé se régalerait de tourner. En revanche, le PSG est d’ores et déjà prévenu qu’il faudra casser sa tirelire pour recruter l’actuel meilleur buteur de la Série A. A en croire le média, c’est au minimum un chèque de 110 millions d’euros qu’il faudra signer pour recruter Victor Osimhen, soit 35 millions d’euros de plus que le prix d’achat de Naples à Lille. A ce prix, le Paris Saint-Germain foncera-t-il sur Osimhen, dont l’adaptation en Ligue 1 ne soulève aucune question puisque le Nigérian a déjà joué en France ? Surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, Paris ne pourra se permettre cette folie qu’à une seule condition : alléger considérablement sa masse salariale en se séparant de joueurs tels que Sergio Ramos, Messi ou encore Neymar.