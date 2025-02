Victor Osimhen au PSG, premier contact ‍!

Prêté par Naples, Victor Osimhen cartonne sous les couleurs de Galatasaray. Mais l’international nigérian ne restera pas en Turquie à l’issue de la saison et a reçu des offres de Manchester United… et du PSG.

Six mois après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain va-t-il reconstituer le duo que l’international géorgien formait à Naples avec Victor Osimhen ? Actuellement en prêt à Galatasaray, le buteur de 26 ans cartonne en Turquie, où il a inscrit 12 buts et délivré 4 passes décisives en l’espace de 17 rencontres de championnat. Son avenir ne devrait toutefois pas s’écrire en Süper Lig turque au-delà du mois de juin. Victor Osimhen aspire à retrouver le plus haut niveau européen et cela tombe bien, Naples a déjà reçu des offres de tops clubs dans l’optique du prochain mercato.

Manchester United and PSG have shown official interest in signing Victor Osimhen this summer and have both made a VERBAL OFFER to him on contract & salary! Both teams have committed to paying his release clause. Ruben Amorim WANTS Osimhen. #MUFC [@yagosabuncuoglu] pic.twitter.com/rSOVW5v9k3