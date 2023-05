Verratti c'est fini, Al-Khelaifi refuse l'humiliation

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2026, Marco Verratti devrait quitter le leader de la Ligue 1 lors du prochain mercato. Le PSG a des offres pour le milieu italien qui a demandé un bon de sortie.

Cela va être un crève-cœur pour les fans du milieu de terrain italien, mais cette fois il semble acquis que Marco Verratti, qui en décembre dernier a prolongé avec le PSG, va partir. Onze ans après avoir signé à Paris en provenance de Pescara, Petit Hibou ne se sent plus très bien dans la capitale, où il a perdu la confiance d’une grande majorité des supporters, mais également la proximité avec une partie du vestiaire. Désormais très lié avec Lionel Messi, Verratti est donc prêt à écouter les offres qui seront transmises au Paris Saint-Germain et à ses dirigeants, six mois à peine après avoir signé une prolongation de contrat jusqu'en 2026.

Justement, du côté des responsables du leader de la Ligue 1, même s’il adore le joueur italien, Nasser Al-Khelaifi a fini par accepter un possible transfert, affirme Loïc Tanzi. Une vente qui aurait le vif soutien de Luis Campos, lequel n’a aucune relation amicale avec Marco Verratti. Cependant, le patron qatari du PSG ne laissera pas partir son joueur n’importe où.

À en croire les révélations du quotidien sportif, Nasser Al-Khelaifi ne veut pas entendre parler d’un transfert de Marco Verratti au Real Madrid, un club où Carlo Ancelotti ne cache pas son intérêt pour le milieu parisien. Depuis les événements autour de Kylian Mbappé, NAK et Florentino Perez sont en froid, et du côté du PSG on ne souhaite pas faire d’opération avec les Merengue. Pour l’instant, la seule offre reçue par le joueur provient de l’Arabie Saoudite, où dans la foulée de la signature de Lionel Messi, le club d’Al-Hilal lui a proposé un contrat à 50 millions d’euros par saison. Pour l’instant, cette proposition est restée sans réponse, mais compte tenu de la proximité de Verratti avec le septuple Ballon d’Or argentin, il ne serait pas étonnant qu’il attende le choix de ce dernier avant de se positionner définitivement.

L'Inter ou la Juventus plutôt que Madrid pour Verratti

Autres pistes évoquées comme étant de possibles points de chute pour l’international italien de 30 ans, la Juventus et l’Inter. Seul problème, les deux clubs de Serie A ne savent pas encore si elles joueront la prochaine Ligue des champions. Et même si c’était le cas, quelle sera leur force de frappe sur le plan financier. Cependant, tout cela confirme que onze après avoir rejoint le Paris Saint-Germain, c'était le même jour que Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti ne devrait plus porter le maillot du club de la capitale la saison prochaine. Sauf si le futur entraîneur du PSG décidé qu'il faut impérativement le garder. Un revirement est donc encore possible, même si l'international italien ne masque plus vraiment son désir de quitter Paris.