Une pépite entre le Barça et le PSG, Neymar décisif ?

Par Marc Verti

Le PSG et le FC Barcelone ne cessent de voir à travers l'avenir. Les deux cadors européens se sont d'ores et déjà positionnés pour recruter un jeune joueur brésilien de 16 ans qui met déjà l'Europe à ses pieds. La concurrence risque d'être rude.

Endrick Felipe Moreira de Sousa. C'est peut-être le futur crack du football mondial. Repéré à seulement 15 ans par les meilleurs clubs au monde, le jeune attaquant brésilien est déjà vu comme la star de demain. Joueur vedette du championnat U17 puis U20 du Brésil avec Palmeiras, Endrick fait rêver le FC Barcelone. Selon les informations de Sport, le club catalan s'est déjà positionné pour recruter le joueur de 16 ans. Le Barça voudrait l'enrôler dès maintenant et le laisser progresser dans son pays natal afin de le récupérer lors de l'été 2024, où Endrick sera majeur et prêt à mettre la Liga à ses pieds. Si l'idée est séduisante sur le papier pour les Espagnols, le PSG ne compte pas laisser filer l'occasion de se faire voler le futur Neymar.

Le PSG veut doubler le Barça

meu filhote e piada pode esquecer, 2 na sua conta vc faz parecer fácil pic.twitter.com/YWEWO3cYDD — Endrick (@endrickii) September 20, 2022

Si le FC Barcelone est le premier à s'être renseigné pour le crack de Palmeiras, le PSG n'est pas indifférent devant la qualité précoce d'Endrick Felipe. Sport explique que devant la convoitise de Barcelone, Paris aimerait accélérer le processus de recrutement afin de doubler son nouvel ennemi du football européen. Le média catalan rapporte également qu'Endrick est la priorité du club de la capitale française dans son programme de recrutement étranger et dans la cellule sud-américaine. Le PSG dispose d'une force financière quasi-inégalable et d'une attractivité défiant toute concurrence et compte bien profiter de ses deux atouts pour convaincre le jeune talent brésilien de rejoindre Paris plutôt que Barcelone. Des discussions pourraient être entamées dès la fin de la Coupe du monde au Qatar, alors que Nasser Al-Khelaïfi est persuadé que l'histoire riche du PSG avec le Brésil, nouée autour de Raï, Ronaldinho, Marquinhos, Thiago Silva ou Neymar, peut aussi peser dans la balance.