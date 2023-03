Une offre tombe pour Wijnaldum, le PSG ne va pas aimer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été prochain, l’un des principaux chantiers du PSG concernera la gestion des nombreux joueurs de retour de prêt.

Avant de songer à renforcer l’effectif à la disposition de Christophe Galtier, le coordinateur sportif Luis Campos va devoir s’atteler à dégraisser. Cela va concerner de nombreux joueurs prêtés sans option d’achat cette saison et qui vont faire leur retour au Paris Saint-Germain cet été, dont Julian Draxler, Layvin Kurzawa ou encore Mauro Icardi. Cela concerne également Georginio Wijnaldum, qui retrouve du temps de jeu à l’AS Roma après avoir été victime d’une fracture du tibia en début de saison. Titulaire avec les Pays-Bas contre la France vendredi soir à Saint-Denis, le milieu de terrain prêté par le PSG aimerait rester une saison de plus à l’AS Roma sous les ordres de José Mourinho selon le Corriere dello Sport. Le club de la Louve n’est pas non plus fermé à l’idée de garder le Néerlandais… à certaines conditions.

Rome veut Wijnaldum... pour zéro euro

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georginio (Gini) Wijnaldum (@gwijnaldum)

Le média italien dévoile que pour l’AS Roma, il n’est pas concevable de lever l’option d’achat à 8 millions d’euros pour recruter définitivement Georginio Wijnaldum, lequel aura réalisé une saison presque blanche en raison de sa grave blessure. En revanche, le club de la Louve est très intéressé par un second prêt de l’international néerlandais. Pour le PSG, l’offre n’est pas tentante. Certes, le champion de France en titre se délesterait du salaire de Wijnaldum une seconde saison de suite. Mais l’objectif avec ce joueur en situation d’échec au Paris Saint-Germain est de trouver preneur pour un transfert, ce qui permettrait alors au club de la capitale de réaliser une plus-value puisque rappelons que Paris n’a pas payé un centime pour recruter Wijnaldum, recruté pour zéro euro en provenance de Liverpool où il était en fin de contrat. Reste que pour l’instant, même si José Mourinho aimerait garder le joueur à Rome, les dirigeants du club italien n’ont pas l’intention de payer le moindre transfert pour le Néerlandais.