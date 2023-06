Une offre tombe pour Icardi, le PSG exulte

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

En plus des nombreuses arrivées prévues cette été, le PSG espère également réaliser de belles ventes. Bonne nouvelle pour le club de la capitale, Mauro Icardi a une très belle cote sur le marché des transferts.

Le PSG aura pas mal de travail à réaliser cet été lors de son intersaison. En plus d'un nouvel entraineur à recruter et des joueurs capables de redonner un coup de fouet au projet francilien, il faudra également vendre pour le board parisien. De nombreux joueurs sont concernés. Parmi eux, les éléments qui étaient prêtés la saison dernière. On peut citer Mauro Icardi, qui a fait le bonheur de Galatasaray avec 23 buts et 8 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues. Ses prestations ne laissent pas insensibles et quelques clubs montrent déjà de l'intérêt pour recruter l'international argentin...

Icardi, le PSG est soulagé

En plus de Galatasaray, qui aimerait garder définitivement Icardi, l'AS Roma a aussi des velléités sur l'ancien de l'Inter. Selon les informations de Tyc Sports, le club de la Louve va faire une offre au PSG pour racheter la dernière année de contrat de Mauro Icardi. Les Romains sont prêts à donner 8 millions d'euros d'après le média pour convaincre la direction francilienne. Reste à savoir ce que décidera de faire Luis Campos, qui pourrait faire monter les enchères au vu des équipes intéressées. Mais déjà, le PSG peut souffler, une belle rentrée d'argent est prévue prochainement sur Mauro Icardi, même si le club de la capitale avait déboursé plus de 50 millions d'euros pour recruter l'Argentin en 2019. Autre Argentin du PSG à être sur le départ, Leandro Paredes, qui a lui la cote en Turquie où Galatasaray et Fenerbahce suivent son profil avec attention.