Une équipe refuse d’affronter le PSG

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après son exploit contre Guingamp (3-1) mardi, l’AS Cannes attend le tirage au sort avec impatience. Les Cannois n’ont aucune envie d’affronter le Paris Saint-Germain au tour suivant.

Une équipe amateur verra le dernier carré de la Coupe de France. Grâce à son exploit face à Guingamp mardi, l’AS Cannes peut continuer à rêver. Du moins lorsque son entraîneur Damien Ott parviendra à se remettre de ses émotions. « Je vous avoue, on n'arrive pas à réaliser, réagissait le technicien après la rencontre. Quand on vous dit que vous êtes en demi-finale de la Coupe de France, on se dit : "c'est un gag ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas possible". »

Cannes en plein rêve

« Une équipe de National 2 en demi-finale de Coupe de France après un match qu'elle mérite de gagner, sans être trop prétentieux, ça effraie, a-t-il ajouté. On se dit : "qu'est-ce qu'ils nous font ces joueurs ?" Je suis ébahi par la façon dont ils jouent, par leur audace, c'est impressionnant. Des fois, ça m'échappe tellement ils sont généreux. Pfou... J'ai du mal à redescendre. » Ancien coach de l’US Avranches, Damien Ott a pourtant déjà vécu un quart de finale dans la compétition en 2017. Mais le Paris Saint-Germain n’avait laissé aucune chance à son adversaire (4-0).

Le dernier carré de la #CoupeDeFrance est maintenant connu 🔲🏆

Tirage au sort des demi-finales ce soir à 19H50 sur France 3 📺 pic.twitter.com/hQnNLRUC38 — Coupe de France (@coupedefrance) February 27, 2025

« Une demi-finale de Coupe de France, waaa. Je n’en ai jamais vécue. J'avais vécu un quart de finale que j'avais mal savouré, c'était le PSG, c'était injouable, s’est souvenu l’entraîneur cannois. Alors que là, c'était un vrai match de foot. C'était notre intention de faire un vrai match de foot et je pense qu'il a eu lieu. L'enjeu, c'est d'être capable de produire du spectacle. » Et si possible en évitant les Parisiens. « Je vais vous dire qui je ne souhaite surtout pas, c'est le PSG. Ce ne serait pas un match de football, ce serait juste un match de gala, ce n'est pas intéressant, ils sont trop forts », a avoué Damien Ott, qui va prier pour croiser Reims ou Dunkerque.