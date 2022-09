Une embrouille et Hakimi est envoyé loin du PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Beaucoup de tensions avec Kylian Mbappé au PSG en ce moment. Clairement fâché avec Neymar, voici que le gamin de Bondy est revenu dans l'actualité au moyen d'une dispute avec Hakimi. De quoi intéresser le FC Barcelone qui a des vues sur le Marocain.

Devenu l'étendard du PSG pour le présent et surtout pour le futur après sa prolongation de contrat en mai dernier, Kylian Mbappé suscite désormais quelques interrogations au PSG. Le prodige français se met souvent en valeur sur le terrain, mais n'est-ce pas au détriment de l'équipe et de ses coéquipiers ? La question revient de plus en plus depuis le début de la saison après l'histoire du penaltygate contre Montpellier. Ce soir-là, il s'était fâché avec Neymar pour tirer le penalty et il avait fait la tête toute la soirée, devant s'expliquer avec Christophe Galtier dans la semaine.

Mbappé incendie Hakimi, à qui le Barça offre l'exil

Obsédé par les statistiques depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé commence à devenir un peu égoïste pour certains observateurs et supporters du PSG. Le sujet est revenu dans la semaine à deux occasions. D'abord en Ligue des champions face à la Juventus puisque Kylian Mbappé l'a joué perso en seconde période, préférant tirer au but que d'offrir le 3-0 tout fait à Neymar mieux placé que lui. Ensuite, Amazon Prime Vidéo a publié l'enregistrement d'une conversation dans les couloirs du Parc entre Mbappé et son équipier Achraf Hakimi.

Kylian Mbappé est le joueur le plus égoïste au monde pic.twitter.com/SblEQucIS5 — 𝐘𝐀𝐙𝐈𝐃 🇹🇳🇬🇷 (@yazid_m13) September 7, 2022

Dans celle-ci, l'attaquant du PSG se montre très dur avec le latéral marocain après que ce dernier ait raté une passe à son encontre. Aux excuses d'Hakimi, Mbappé répond sèchement : « Ça ne suffit pas d’être désolé, donne un bon ballon ». Des mots qui donnent des idées à Joan Laporta. Selon le média DonBalon, le président du FC Barcelone veut recruter Achraf Hakimi la saison prochaine. Il miserait sur cette embrouille entre les deux joueurs pour définitivement convaincre le Marocain de signer en Catalogne. Un plan parfait à une exception près peut-être, le fait qu'Hakimi est un ancien du Real Madrid encore très attaché sentimentalement aux Merengues. Et que le PSG n'est clairement pas vendeur pour un titulaire indiscutable et avec qui, malgré les apparences, les relations sont plutôt bonnes avec Kylian Mbappé et le reste de l'effectif parisien.