Un retour de Moise Kean au PSG, le prix est fixé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG risque d'avoir un prochain mercato estival chargé dans le secteur offensif notamment. Pour pallier aux départs, dont ceux quasi certains de Di Maria et Icardi, le club parisien a l'intention de ramener une vieille connaissance, Moise Kean.

Le PSG n'a jamais été autant dans le flou pour son attaque que cet été. Qui sera chargé de marquer des buts pour les Parisiens la saison prochaine ? Il y a évidemment le cas Kylian Mbappé en suspens, le Français étant ardemment convoité par le Real Madrid et donc loin d'être assuré de poursuivre l'aventure à Paris. Mais, il n'est pas le seul qui pourrait quitter le PSG. Angel Di Maria a fait son temps et la direction parisienne ne veut pas le prolonger tandis que Mauro Icardi a déjà lassé après deux ans dans la capitale. Si, en plus, Neymar ne convainc plus et se voit pousser vers la sortie par ses dirigeants, il y aura des places libres sur le front de l'attaque.

Au moins 28 millions d'euros et le PSG aura Moise Kean

Il faut donc s'activer concernant le recrutement d'attaquants. Selon la presse italienne, un nom revient au PSG pour cet été et il n'est pas inconnu du club. Il s'agit de Moise Kean, l'attaquant italien de 22 ans. Kean est bien connu à Paris où il avait évolué lors de la saison 2020-2021 avec un exercice assez convaincant à la clé. Il avait marqué 17 buts en 40 matches sous les couleurs parisiennes. Son profil d'attaquant qui prend la profondeur plaît bien à Leonardo.

Moise Kean with that 88th minute winner feeling for Juventus 🔥 pic.twitter.com/BhsKhCyaLG — GOAL (@goal) April 25, 2022

Surtout, sa situation permet de rêver à un recrutement rapide. Appartenant à Everton, il a été prêté cette saison à la Juventus avec une option d'achat obligatoire sous certaines conditions de 28 millions d'euros. Celle-ci va être activée par la Vieille Dame mais, selon le Corriere de Torino, le club turinois a l'intention de revendre l'attaquant italien dans la foulée. En effet, son retour à Turin est mitigé avec seulement six buts inscrits en 37 matches. Débarque alors le PSG qui compte sauter sur l'occasion, d'autant qu'il est bien le seul avec les difficultés sportives d'Everton et la possible relégation des Toffees. Maintenant, reste à savoir le rôle qu'occupera Moise Kean au PSG et les joueurs qui l'accompagneront, notamment s'il sera associé à Kylian Mbappé ou pas.