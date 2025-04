Un prodige du PSG file à Manchester City ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG s’apprête à perdre l’un des plus grands talents de son centre de formation. Mahamadou Sangaré va rejoindre Manchester City.

On ne peut pas dire que les jeunes n’ont pas leur chance au Paris Saint-Germain depuis l’arrivée au club de Luis Enrique. Qu’ils soient formés dans la capitale ou pas, les jeunes éléments sont largement utilisés par l’entraîneur espagnol comme le prouve l’utilisation de Doué, Barcola mais aussi Mayulu ou Mbaye par exemple. Cela n’empêche que certains jeunes du PSG cèdent encore aux sirènes de l’étranger. Le dernier en date : Mahamadou Sangaré. Et c’est un très gros coup dur pour Paris puisqu’il s’agit de l’un des plus grands talents du centre de formation parisien.

🚨🔵 EXCL: Manchester City have agreed deal to sign 18 year old striker Mahamadou Sangare from Paris Saint Germain on free deal, here we go!



Verbal agreement in place, medical to take place and one more exciting young talent for Man City Academy winning the race for PSG gem. pic.twitter.com/c33o667hLz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2025

Formé en tant que numéro neuf mais également capable de jouer sur les côtés, l’attaquant de 18 ans né à Dionkoulané et auteur de 8 buts en 6 matchs de Youth League va rejoindre Manchester City. Une information douloureuse pour les supporters franciliens révélée par Fabrizio Romano. « Manchester City a conclu un accord pour recruter l’attaquant de 18 ans Mahamadou Sangaré du Paris Saint-Germain gratuitement. Accord verbal en place, examen médical à effectuer » a publié le spécialiste du mercato.

Mahamadou Sangaré va poursuivre sa carrière à Man City

« Avec le PSG, cela se passe bien. Il joue la Youth League et comme chaque jeune joueur, il aspire à plus. Ce n’est que le temps qui va déterminer le plus. Il est en fin de contrat en juin. Pour le moment il n’y a pas plus de discussions » expliquait à RMC il y a quelques semaines Mohamed Sissoko, ex-joueur de Liverpool et du PSG, qui gère la carrière de Sangaré avec sa société LSM Leading Management. C’est donc à l’étranger que la pépite du PSG va poursuivre sa carrière, dans un grand club de la dimension de Manchester City et seul l’avenir nous dira si le jeune Parisien à effectuer le bon choix pour sa carrière. Cette décision ne manquera pas en tout cas de sourire de gros regrets chez les dirigeants du Paris Saint-Germain.