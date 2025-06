Un miracle à 20 ME se produit au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manquera pas de travail cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale veut notamment trouver une porte de sortie à Carlos Soler, qui ne manque pas d'équipes intéressées par son profil.

Le Paris Saint-Germain a récemment fait des choix forts au mercato. Luis Enrique n'a en effet pas voulu forcer avec certains joueurs. Carlos Soler est parti en prêt du côté de West Ham afin d'avoir plus de temps de jeu que dans la capitale française. Si le club londonien n'a pas fait une grande saison, Soler a néanmoins eu le temps de se mettre en évidence en disputant 33 matchs toutes compétitions confondues. West Ham ne dirait pas non à la possibilité de garder l'Espagnol mais le prix demandé par Paris, près de 20 millions d'euros, est jugé trop haut. Heureusement pour les champions d'Europe, Carlos Soler ne manque pas de prétendants en Europe.

Soler, l'Espagne veut le récupérer

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carlos Soler (@carlos10soler)

Selon les informations de Fichajes, deux clubs espagnols veulent signer le milieu de terrain dans les prochaines semaines. ll s'agit du FC Séville et de Valence. Des destinations qui plaisent au joueur de 28 ans. Le club andalou compte prochainement contacter le PSG avec en tête l'idée de négocier un prix abordable pour ses finances. Du côté de Valence, on voit le retour de Carlos Soler au club comme un geste symbolique pour les fans. L'Espagnol y était très apprécié par le passé. En tout cas, cet été, Carlos Soler devrait trouver preneur, ce qui arrangera toutes les parties. Le natif de Valence a dans la tête l'objectif de participer à la prochaine Coupe du monde avec l'Espagne. Il aura besoin de temps de jeu pour convaincre la Roja de le sélectionner. Et quoi de mieux qu'un retour en Liga pour rêver et se faire remarquer ?