Un grand PSG ou c'est fini, Lionel Messi impitoyable

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG tente le tout pour le tout afin de convaincre Lionel Messi de prolonger alors que le contrat de l'Argentin à Paris expire en juin. Le champion du monde prend son temps et veut savoir ce que Paris a dans le ventre pour continuer.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Lionel Messi est dans l’expectative quant à son avenir. Après la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde, La Pulga avait donné son accord de principe afin de prolonger d’une ou deux saisons en faveur du PSG. Les mauvais résultats de Paris depuis quelques semaines et l’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions ont tout changé. Lionel Messi n’est plus certain de vouloir prolonger et la direction sportive du Paris Saint-Germain a également eu quelques doutes sur l’intérêt d’offrir des prolongations à certains trentenaires aux gros salaires dont font partie Sergio Ramos ou encore Lionel Messi. Mais à en croire les informations récoltées par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, le PSG est toujours convaincu de l’intérêt de prolonger le meilleur joueur de l’histoire du football.

Les révélations de Fabrizio Romano sur l'offre du PSG à Messi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Interrogé par CaughtOffside, le journaliste italien a fait savoir que le PSG avait bien offert une prolongation de contrat à Lionel Messi. « D’après ce que je sais, le Paris Saint-Germain a d’ores et déjà transmis une proposition de prolongation de contrat à Lionel Messi. Le joueur attend avant de prendre une décision de savoir sur quoi sera basé le projet du PSG, quel sera l’entraîneur… Il veut plus de détails sur la saison prochaine. L’offre de prolongation de Paris a directement été envoyée à son père Jorge Messi » a dévoilé Fabrizio Romano, pour qui le Paris Saint-Germain est donc officiellement passé à l’offensive dans le but de prolonger le contrat de l’international argentin. Une décision qui ne manquera pas de diviser chez les supporters, où certains aimeraient que Ramos, Messi ou encore Neymar prennent la porte et que le projet du PSG soit uniquement articulé autour d’un certain Kylian Mbappé. En attendant, Lionel Messi aimerait bien voir Paris retrouver de l'ambition dans le mercato avant de s'engager pour la fin de sa carrière, sachant que le club de la capitale français n'a pas été à la hauteur en Ligue des Champions, et a fait pâle figure y compris face à l'effectif du Bayern Munich.

Lionel Messi prend son temps avant de trancher

15 minutos del Mundial de Lionel Andrés Messi. Una locura pic.twitter.com/mPC3PEvejb — Messias (@Messias30_) March 9, 2023

De son côté, Lionel Messi réfléchit avant de prendre sa décision car à 35 ans, le choix de l’international argentin sera crucial. D’autant plus que La Pulga a le choix du roi pour la suite de sa carrière. Outre le PSG, qui lui a donc offert une prolongation de contrat, trois autres clubs sont sur les rangs pour l’accueillir : Al Hilal en Arabie Saoudite, l’Inter Miami aux Etats-Unis… et le FC Barcelone, « son » club selon les mots prononcés il y a quelques jours par l’entraîneur Xavi, qui aimerait voir revenir l’international argentin au Camp Nou. Mais pour rendre possible un éventuel retour de Lionel Messi, le Barça devra travailler très dur au mercato en vendant plusieurs joueurs afin d’alléger la masse salariale. Car malgré son amour du club catalan, nul doute que Lionel Messi ne sacrifiera pas son imposant salaire en fin de carrière, surtout par rapport aux offres en or massif qu'il va recevoir en dehors de l'Europe. Les prochaines semaines seront assurément décisives pour connaître l’avenir du champion du monde 2022, plus courtisé que jamais alors qu’il réalise une saison correcte avec des statistiques (18 buts, 17 passes décisives) qui sauvent une impression mitigée. Et ne mettent pas un terme à ses 8 ans passées sans remporter la Ligue des Champions, son dernier succès à ce niveau s'arrêtant en 2015 tout de même.