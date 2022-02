Un départ au PSG ? Lewandowski dribble les questions !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Dans le cas d'un départ de Kylian Mbappé, hypothèse toujours plus probable au fil des semaines, qui remplacera le Français ? Peut-être bien Robert Lewandowski même si ce dernier préfère attendre avant d'envisager ce scénario.

Encore auteur d'une performance de haut niveau samedi soir face à Saint-Etienne avec deux buts et une belle passe décisive, Kylian Mbappé apparaît indispensable au PSG. Pourtant, il faudra bientôt sans doute s'habituer à son absence à Paris. Convoité par le Real Madrid, il n'a pas prolongé pour l'heure avec le club parisien. Si l'état-major du club reste confiant pour le conserver, il explore aussi toutes les options pour le remplacer l'été prochain. Un buteur d'une telle qualité ne mérite qu'un joueur de même niveau sur le continent européen. Et, quoi de mieux que le soulier d'or 2021, Robert Lewandowski.

Lewandowski prudent sur son avenir et sur le PSG

Le buteur polonais ne semble pas freiné par ses 33 ans. Déjà auteur de 28 buts en Bundesliga cette saison et de 39 buts toutes compétitions confondues, il est l'attaquant le plus prolifique au monde y compris par rapport à Kylian Mbappé. C'est donc une cible de choix pour le mercato et pour le PSG déjà intéressé par le buteur du Bayern Munich par le passé. Un transfert possible d'autant que le Polonais est représenté par Pini Zahavi, qui entretient des relations avec les Parisiens ayant notamment contribué à l'arrivée de Neymar à Paris.

Interrogé dans Téléfoot ce dimanche, Lewandowski est revenu sur les rumeurs qui l'envoient au PSG et a préféré botter en touche concernant son avenir et une possible arrivée à Paris. « Je veux jouer encore plusieurs années (…) au moins 5 ans! Si dans 2 ans, je commence à régresser, je vais peut-être penser à la retraite mais pas encore. La rumeur d’un remplacement de Mbappé au PSG ? Je ne sais pas ce qui se passera avec Mbappé. Je suis encore en contrat avec le Bayern jusqu’en 2023, je n’y pense pas encore », a t-il indiqué. Le Polonais reste mystérieux et sait que son avenir peut être lié au Français, lui qui a souvent indiqué vouloir aller au Real Madrid. Une possibilité qui serait renforcée avec un Mbappé restant à Paris.