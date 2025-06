Un défilé sans faute pour le PSG à Paris ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Plus de 110.000 spectateurs étaient massés sur la plus célèbre avenue du monde ce dimanche, et des dizaines de milliers d'autres étaient sur le parcours qui a ramené le PSG et la Coupe d'Europe dans la capitale. Un sans-faute appréciable après les incidents de la veille.

Compte tenu des graves soucis apparus samedi dans la foulée de la victoire du Paris Saint-Germain contre l'Inter (5-0), le défilé prévu ce dimanche était sous très haute surveillance. Et visiblement, cela a porté ses fruits puisque entre l'aéroport de Roissy, où l'avion de la délégation parisienne s'est posée à 16h, et l'Arc de Triomphe, où les deux bus à impérial transportant les joueurs et le staff du PSG, aucun incident n'a été à déplorer. Entre un Marquinhos toujours déchaîné 24h après ses larmes à l'Allianz Arena de Munich, et un Kimpembé qui s'est cassé la voix pour faire chanter les 110.000 supporters qui avaient été autorisés à rentrer sur les Champs-Élysées, les fans du Paris Saint-Germain ont été gâtés, et cette fois aucune scène d'émeute n'a eu lieu.

La belle image des feux d'artifice aux couleurs du PSG derrière le bus des joueurs ! 😍#UCLfinal | #UCL pic.twitter.com/WjwSpxzQ9j — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 1, 2025

Après avoir été reçus par Emmanuel Macron, tout le groupe de Luis Enrique va filer vers le Parc des Princes où comme samedi, près de 48.000 spectateurs sont attendus dans la soirée afin de fêter une dernière fois cette victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Il sera ensuite temps pour les joueurs du PSG de prendre quelques courtes vacances avant le Mondial des clubs, qui débute dans deux semaines, même si les internationaux français sont attendus lundi à Clairefontaine dans le but de préparer le match de Ligue des Nations jeudi prochain contre l'Espagne. Ousmane Dembélé a déjà prévenu avec malice Didier Deschamps qu'il ne serait probablement pas au sommet de sa forme à son arrivée.