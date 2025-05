Un arbitre pro-Inter en finale, l'UEFA fait pleurer le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour la finale de la Ligue des Champions entre l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain, l’UEFA pourrait désigner l’arbitre Szymon Marciniak. Le Polonais fait pourtant l’objet de nombreuses critiques du FC Barcelone, mécontent de ses décisions jugées en faveur des Nerazzurri lors de la demi-finale retour.

L’UEFA pourrait s’exposer à une polémique énorme. Malgré les récentes critiques du FC Barcelone, l’instance européenne serait prête à nommer Szymon Marciniak pour la finale de la Ligue des Champions entre l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain. C’est effectivement l’hypothèse avancée par l’ancien arbitre Mario van der Ende dans la presse italienne. D’après le Néerlandais, trois officiels se distinguent aux yeux de l’organisation présidée par Aleksander Ceferin. Et parmi eux, les deux Français Clément Turpin et François Letexier ne pourront pas diriger un match du champion de France.

Ce serait donc le troisième, à savoir Szymon Marciniak, qui aurait le plus de chances d’être nommé pour la rencontre prévue le 31 mai à l’Allianz Arena de Munich. L’UEFA évite généralement de désigner un officiel déjà utilisé en demi-finales. Mais cette habitude n’est pas une règle officielle. Peut-être une bonne nouvelle pour Szymon Marciniak dont la dernière sortie a pourtant provoqué un tas de commentaires négatifs en Catalogne. Le Polonais a en effet dirigé la demi-finale retour de Ligue des Champions entre l’Inter Milan et le Barça (4-3 ap), une rencontre marquée par certaines décisions litigieuses.

Les Blaugrana l'ont mauvaise

« Je ne veux pas parler de l'arbitre, mais toutes les décisions 50-50 tournaient en leur faveur », a dénoncé l’entraîneur blaugrana Hansi Flick, imité par son milieu Pedri. « Ce n'est pas la première fois que cela nous arrive avec cet arbitre. L'UEFA devrait se pencher sur la question, il y a des choses que je ne comprends pas », pestait le milieu de terrain, pas loin de traiter Szymon Marciniak d’arbitre pro-Inter. Les Parisiens vont donc suivre avec attention la désignation de l’arbitre.