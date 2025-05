TV ‍: Le PSG qualifié, Canal+ sort le champagne

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La qualification du PSG face à Arsenal mercredi soir au Parc des Princes a été massivement suivie sur Canal+, qui a réalisé son record d’audience absolu pour un match de football.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a fait le bonheur de ses supporters en se qualifiant pour la finale de la Ligue des Champions, mais pas uniquement. Ce jeudi, Canal+ se félicite d’avoir réalisé sa meilleure audience de tous les temps pour un match de football diffusé sur les antennes du groupe détenu par Vincent Bolloré. 4,14 millions de téléspectateurs étaient devant leur télévision mercredi soir pour suivre la victoire parisienne face à Arsenal.

Un chiffre énorme pour une chaîne payante, Canal+ s’imposant comme la deuxième chaîne de la soirée de mercredi soir avec 17,3% de parts d’audience, juste derrière France 2 et avec plus du double de téléspectateurs que TF1, troisième chaîne de la soirée. Des chiffres colossaux qui prouvent que Canal+ a bien fait de tout miser sur les coupes d’Europe et qui laissent sans doute rêveurs les présidents de Ligue 1, dont les audiences des matchs sont très loin d’un tel total cette saison.