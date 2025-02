Trois départs le dernier jour, le PSG dit non ‍!

Dans : PSG.

Alors que l’OM, l’OL ou encore Rennes s’excitent en ce dernier jour du mercato, le PSG devrait être très calme, dans le sens des arrivées mais aussi dans celui des départs malgré de nombreuses sollicitations.

La fin du mercato ne devrait pas réserver de grosse surprise au Paris Saint-Germain. En dehors de Marco Asensio, personne ne devrait bouger et pourtant, ce ne sont pas les sollicitations qui manquent. En effet, le compte PSG Inside Actu sur X nous apprend que trois joueurs de l’effectif de Luis Enrique ont la cote sur le marché des transferts dans cette ultime journée. C’est notamment le cas de Senny Mayulu, de plus en plus utilisé par l’entraîneur espagnol et toujours excellent lorsqu’il entre en jeu. Le milieu offensif a été sondé par plusieurs clubs en Europe, mais le PSG s’est fermement opposé à son départ. Même chose pour Lucas Beraldo, important pour Luis Enrique dans la rotation des défenseurs centraux avec Marquinhos, Pacho et Lucas Hernandez.

Mayulu, Zague et Beraldo très convoités

L’international brésilien ne s’est toujours pas imposé mais avec le départ de Milan Skriniar, il n’était pas envisageable une seconde pour Luis Enrique de se séparer de Lucas Beraldo. Enfin, le compte insider révèle que Yoram Zague a également reçu quelques coups de fil ces dernières heures pour un potentiel prêt. C’est le seul joueur dont le Paris SG aurait pu accepter de se séparer, mais notre confrère rappelle qu’après le prêt de Milan Skriniar à Fenerbahçe, le champion de France en titre a atteint son quota de joueurs prêtés. Les trois joueurs courtisés vont donc rester au PSG cet hiver, en espérant avoir un peu de temps de jeu dans les semaines à venir. Ils pourraient notamment être concernés par le déplacement au Mans, mardi soir en Coupe de France. Un match pour lequel Luis Enrique devrait procéder à une large revue d’effectif en faisant participer les éléments moins utilisés ces dernières semaines.