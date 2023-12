Très gros coup dur en défense, le mercato du PSG s'explique

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Absent depuis février 2023, Presnel Kimpembe devait initialement faire son retour en novembre dernier. Mais la période de convalescence est plus rude que prévue et le défenseur risque de subir une nouvelle opération.

Victime d'une blessure à un tendon d'Achille, Presnel Kimpembe est indisponible avec le PSG et l'équipe de France depuis près d'un an. Le défenseur central aurait dû revenir sur les terrains en novembre mais vraisemblablement, sa blessure est plus sérieuse qu'au préalable. Le joueur de 28 ans a pourtant subi une opération afin de revenir plus fort. Mais récemment, le journaliste Romain Molina a affirmé que Kimpembe n'était pas encore guéri et qu'une nouvelle opération n'était clairement pas à exclure. Une information confirmée par le média Sports Zone. Rien n'est encore définitif pour l'ancien titi parisien mais si l'opération se concrétise, il se pourrait que l'international français (28 sélections) réalise une saison blanche, lui qui n'a déjà disputé que 11 matchs lors de l'exercice précédent.

Kimpembe redoute un nouveau coup dur

Nous sommes en mesure de vous confirmer l’information de @Romain_Molina : Presnel Kimpembe est dans l’attente de l’évolution de sa blessure mais une nouvelle opération n’est malheureusement pas à exclure.



Rien n’est acté à date. 🔴🔵 pic.twitter.com/CHNqzaBKlS — SPORTS ZONE (@SportsZone__) December 18, 2023

Cette blessure avait déjà été un moment difficile pour le Parisien, qui a raté la Coupe du monde au Qatar à cause de celle-ci. Mais avec la menace d'une deuxième opération, qui ne pourrait toutefois être que bénéfique, Presnel Kimpembe devra tout de même suspendre sa carrière plus longtemps que prévu. Surtout que son contrat au PSG s'achève en juin 2024. Kimpembe n'a toujours pas prolongé et la direction pourrait prendre la décision de ne pas se précipiter en ce sens si sa blessure s'aggrave. En son absence, le PSG a recruté Milan Skriniar, qui n'offre pas une sérénité folle au poste de défenseur central. Lucas Hernandez pourrait récupérer l'axe lorsque Nuno Mendes reviendra de blessure mais cette nouvelle explique aussi pourquoi le PSG se réveille au mercato concernant le recrutement d'un défenseur central.