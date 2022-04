Tottenham voit déjà Conte au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Annoncé en danger au Paris Saint-Germain, l’entraîneur Mauricio Pochettino pourrait être remplacé par Antonio Conte la saison prochaine. C’est en tout cas le scénario anticipé par Tottenham, qui prépare la succession de son manager italien.

Mauricio Pochettino a beau répéter sa volonté de rester la saison prochaine, son avenir au Paris Saint-Germain semble plus qu’incertain. Le club de la capitale souhaite lancer un nouveau cycle après le nouvel échec en Ligue des Champions. Et compte tenu de ses résultats mitigés, l’entraîneur argentin devrait faire partie des changements opérés après la fin de l’exercice. Ce n’est sûrement pas un hasard si le nom d’Antonio Conte revient de plus en plus dans les rumeurs concernant sa succession.

Pochettino : « A 100% aujourd'hui je reste au PSG l'an prochain. Kylian Mbappé sera là aussi. »



(conférence de presse) pic.twitter.com/yP9lBVjYPm — Actu Foot (@ActuFoot_) April 28, 2022

D’ailleurs, ces bruits de couloir sont pris au sérieux du côté de Tottenham, qui s’attend visiblement au départ de son manager. En effet, The Telegraph nous apprend que les Spurs s'activent pour trouver un nouveau coach. Mauricio Pochettino serait toujours la priorité de son ancien club. Mais la direction londonienne étudierait également les pistes menants à Roberto Mancini et à Graham Potter. Le sélectionneur de l’Italie a fait savoir qu’il aimerait conserver son poste malgré la non-qualification au Mondial 2022. Mais l’ancien manager de Manchester City pourrait se laisser tenter par un retour en Premier League.

Antonio Conte dément pour le PSG

Quant au coach de Brighton, sa réflexion a peut-être évolué depuis son refus d’entraîner Tottenham l’été dernier. Le média britannique précise tout de même qu’aucune décision n’est pour le moment actée. Antonio Conte, dont l’entourage dément tout contact avec le Paris Saint-Germain, reste focalisé sur l’objectif de la quatrième place en championnat. Et ne rencontrera la direction de Tottenham qu’après la fin de la saison. En attendant, il se murmure que l’Italien aurait déjà posé ses conditions aux Parisiens, notamment en ce qui concerne son salaire, son staff technique, son influence sur le mercato et la nomination d’un directeur des réseaux sociaux.