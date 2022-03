Thilo Kehrer annonce la couleur, vers un énorme gâchis au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le dossier Kylian Mbappé agite le PSG mais d’autres joueurs sont susceptibles de partir sans rapporter un sou au Qatar.

A la fin de la saison, Angel Di Maria sera également libre de s’engager dans le club de son choix pour zéro euro. A un horizon un peu plus lointain en 2023, d’autres joueurs seront aussi dans ce cas de figure. C’est par exemple le cas de Thilo Kehrer, titulaire ce week-end avec l’Allemagne contre Israël en match amical. En fin de contrat dans un an, l’ancien défenseur de Schalke 04 n’a aucunement l’intention de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain selon les informations de Sky Sport, qui dévoile en ce début de semaine que l’Allemand pourrait ainsi faire ses valises en juin 2023 et partir sans rapporter d’argent au Paris SG. Même s’il s’agit d’un remplaçant depuis son arrivée au PSG, son départ libre ferait tâche dans la mesure où le Qatar a dépensé 38 millions d’euros pour le recruter en provenance de Schalke 04 il y a quatre ans.

Kehrer veut quitter librement le PSG en 2023

En dépit de ses 122 apparitions sous le maillot parisien depuis août 2018, Thilo Kehrer ne s’est jamais imposé comme un titulaire au PSG, que ce soit sous les ordres d’Unai Emery, de Thomas Tuchel et encore moins de Mauricio Pochettino. Cette saison, il a effectué des matchs intéressants en défense centrale au cœur de l’été, lorsque Marquinhos n’était pas encore de retour de la Copa America. Mais dès les retours du Brésilien, de Kimpembe et d’Abdou Diallo, Thilo Kehrer a retrouvé sa place au PSG, c’est-à-dire sur le banc. Reste maintenant à voir si la direction sportive parisienne tentera de convaincre Thilo Kehrer de prolonger, ce qui n’est peut-être pas non plus le meilleur calcul dans la mesure où le salaire XXL du joueur perçu à Paris empêchera sans doute le club parisien de le vendre. Autant dire qu’une nouvelle fois, les calculs du Qatar n’ont pas été les bons en période de mercato en surpayant un joueur, que ce soit au niveau de son salaire et de son indemnité de transfert. Ce qui en a fait un élément invendable et qui va partir librement au mercato… Plusieurs clubs anglais et allemands suivent d’ores et déjà la situation de Thilo Kehrer.