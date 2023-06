Thierry Henry et le PSG, c'est déjà fini ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG renonce finalement à l’improbable ticket composé de Thierry Henry et de Julian Nagelsmann qu’il avait envisagé de constituer.

Les discussions se poursuivent entre le Paris Saint-Germain et Julian Nagelsmann, grand favori pour prendre la succession de Christophe Galtier dans la capitale française. Il est en revanche désormais acté que Thierry Henry ne viendra pas dans les bagages de l’entraîneur allemand. Ces derniers jours, la piste d’un improbable ticket entre l’actuel consultant de Prime et l’ancien coach du Bayern Munich était envisagée.

Thierry Henry quand il va se voir sur l'écran géant du Parc des Princes : pic.twitter.com/eQjOaw2ROg — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) June 4, 2023

Julian Nagelsmann a sondé plusieurs anciens internationaux français pour venir au PSG avec lui afin de s'engager avec un membre du staff qui connait bien la France et le vestiaire du club parisien. Thierry Henry n’était pas fermé à cette hypothèse et a longuement échangé avec Julian Nagelsmann au cours des derniers jours. Mais selon L’Equipe, les dirigeants parisiens ne sont plus certains de la réussite d’un tel duo et ont pris la décision d’y renoncer. Ce choix ne remet pas (encore) en cause la venue de Julian Nagelsmann dans la capitale française. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi sont toujours à la manœuvre pour boucler la signature de l’ancien coach du RB Leipzig.

Nagelsmann au PSG, rien n'est fait

Mais les discussions sont très loin d’être dans une phase de finalisation. En effet, plusieurs sources en interne ont tenu à calmer l’optimisme lié à une potentielle arrivée de l’entraîneur allemand, rappelant par ailleurs que Julian Nagelsmann n’est pas le seul coach en discussions avec le Paris Saint-Germain en ce début du mois de juin. Les prochains jours seront décisifs alors que pour rappel, le PSG doit également s’entendre avec le Bayern Munich en cas de signature de Julian Nagelsmann, toujours sous contrat avec le club bavarois. Ce dernier pourrait exiger entre 8 et 10 millions d’euros pour lâcher son coach, écarté depuis plusieurs mois et la nomination à sa place de Thomas Tuchel, mais qui n'a pas été officiellement limogé. Résultat, Nagelsmann est toujours payé par le Bayern Munich, qui compte bien y trouver son compte en cas de volonté réelle du PSG de le faire venir.