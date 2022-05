Tchouaméni roi du bluff, le PSG reprend espoir

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré ses récentes déclarations au sujet de son avenir, Aurélien Tchouaméni devrait bien quitter Monaco. Une bonne nouvelle pour le PSG…

Présent mercredi en conférence de presse, Aurélien Tchouaméni a redonné de l’espoir aux supporters de l’AS Monaco en dévoilant qu’il n’était pas impossible qu’il reste une saison de plus sur le Rocher, à six mois de la Coupe du monde au Qatar. « Je crois que je suis en contrat jusqu’en 2024 ? Avec une option jusqu’en 2025. On verra ce que l’avenir me réservera. Il peut se passer plein de choses pendant les mercatos. Le plus important, c’est le match de Lille, pas ce qui arrivera après. Après quand chacun partira en vacances, on verra qui sera là à la reprise » a lancé le milieu de terrain de l’ASM et de l’Equipe de France, dont le départ semblait quasiment acté et qui a subitement redonné de l’espoir aux supporters monégasques.

Le PSG garde espoir mais part de loin

Néanmoins, le départ d’Aurélien Tchouaméni ne fait aucun doute en dépit des récentes déclarations du joueur, selon les informations de RMC Sport. En effet, la radio dévoile qu’en interne, à Monaco et au sein du clan Tchouaméni, le départ du joueur est acté. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui continue de courtiser avec assiduité le milieu de terrain formé aux Girondins de Bordeaux. Cela étant, l’espoir de rafler la mise dans ce dossier demeure très mince pour le champion de France en titre. Effectivement, la radio confirme que le PSG part de très loin dans le dossier Aurélien Tchouaméni dans la mesure où le milieu de terrain de l’AS Monaco préférerait découvrir l’étranger. Cela tombe bien pour lui, plusieurs cadors européens sont à ses trousses. C’est le cas du Real Madrid mais également de Chelsea ou encore de la Juventus Turin. Autant dire que les choix ne manqueront pas pour Aurélien Tchouaméni lors du prochain mercato. Et que la tâche du PSG s’annonce particulièrement rude.